11 октября, 23:39
Российский капитан «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал, что думает о главном тренере команды Спенсере Карбери.
«Думаю, он энергичный парень. Он любит быть рядом с игроками, помогать. Он хорош. Хорош ли он для команды? Да», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».
На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.
Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».
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