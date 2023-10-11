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НХЛ

11 октября, 23:39

Овечкин — о новом тренере «Вашингтона»: «Карбери любит быть рядом с игроками, помогать. Он хорош»

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский капитан «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал, что думает о главном тренере команды Спенсере Карбери.

«Думаю, он энергичный парень. Он любит быть рядом с игроками, помогать. Он хорош. Хорош ли он для команды? Да», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».

«Вашингтон»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023/24

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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