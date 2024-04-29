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НХЛ

Сегодня, 05:49

Овечкин впервые в карьере не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ уступил «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии.

Капитан столичной команды Александр Овечкин не набрал ни одного очка в четырех играх, завершив серию с показателем полезности «-2».

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38-летний россиянин впервые в карьере не набрал ни одного очка в плей-офф. Худший результат до этого форвард показал в сезоне-2012/13, набрав 2 (1+1) очка в семи матчах.

Самый результативный сезон у Овечкина выдался в сезоне-2017/18, в котором он набрал 27 (15+12) очков и вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли.

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
9
14
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«Вашингтон» в четырех матчах уступил «Рейнджерс» и вылетел из плей-офф НХЛ

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