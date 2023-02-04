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Сегодня, 05:42

Овечкин занял четвертое место в конкурсе бросков на силу. Он не попал по воротам с первой попытки

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Завершился конкурс бросков на силу в Матче звезд НХЛ-2023.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не попал по воротам в первую попытку, а во вторую показал скорость броска в 95,1 мили в час. Победителем стал форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, чья скорость броска составила 103,2 мили в час.

Также в конкурсе участвовали Расмус Далин («Баффало», 102,3 мили в час), Джош Морисси («Виннипег», 96,7) и Сет Джонс («Чикаго», 94,7).

В 2018 году Овечкин выиграл конкурс с броском в 101,3 мили в час.

Александр Овечкин
Элиас Петтерссон
НХЛ
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