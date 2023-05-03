Павелски стал вторым самым возрастным игроком «Далласа», забившим несколько голов в плей-офф

Нападающий «Далласа» Джо Павелски оформил дубль в первом периоде первого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Сиэтла».

Павелски забил два гола в возрасте 38 лет и 295 дней. Как сообщает сайт НХЛ, американец стал вторым самым возрастным игроком в истории клуба, забившим несколько голов в плей-офф. Он уступает только Дину Прентису, который оформил дубль в первой игре четвертьфинала 1972 года в возрасте 39 лет и 183 дня.

На момент публикации новости в матче «Даллас» — «Сиэтл» идет третий период. Счет 4:3 в пользу «Кракен».