Шестеркин и Сорокин заняли последнее место в конкурсе вратарей Матча звезд НХЛ

Завершился конкурс тандемов вратарей на Матче звезд НХЛ-2023.

Победителями стали представляющие Центральный дивизион Юсе Сарос («Нэшвилл») и Коннор Хеллебайк («Виннипег»), которые набрали 13 очков. На втором месте представители Тихоокеанского дивизиона Логан Томпсон («Вегас») и Стюарт Скиннер («Эдмонтон»), которые финишировали с 11 очками. На третьей строчке Андрей Василевский («Тампа») и Линус Уллмарк («Бостон») из Атлантического дивизиона, набравшие 9 очков.

Последнюю строчку заняли представители Столичного дивизиона Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс»), у которых 6 очков.

В конкурсе тандемов вратарей один из голкиперов был был назначен бросающим по воротам, а другой играл в воротах. Бросающие вратари могли заработать три очка, забив в проем ворот, и два очка за попадание в сетку.