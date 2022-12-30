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Сегодня, 14:55

Свищев: «Российский спортсмен года — Овечкин. Он посол мира через спорт»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев считает нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим спортсменом России в 2022 году.

«Лучший российский спортсмен года — Овечкин, однозначно. К сожалению, я не увидел его в номинации Министерства спорта РФ. Не понимаю, почему его не включили, ведь не обязательно завоевывать олимпийские медали. Считаю, что в это самое непростое время в истории современной России Овечкин — посол мира через спорт, который делает огромную работу. Он — спортивный дипломат. Он показывает совершенно феноменальные результаты. Я просыпаюсь каждое утро и жду от него забитой шайбы», — цитирует Свищева Legalbet.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 803 заброшенные шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола за карьеру.

Источник: https://legalbet.ru/news/on-posol-mira-svishev-nazval-ovechkina-luchshim/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дмитрий Свищев
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