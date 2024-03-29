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НХЛ

29 марта, 04:40

«Вашингтон» проиграл «Торонто». Овечкин не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
29 марта. Торонто — Вашингтон — 5:1.
Фото USA Today Sports
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«Торонто» на своем льду выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Мэйпл Лифс» прервали трехматчевую победную серию «Кэпиталз».

Российский капитан гостей Александр Овечкин не отметился результативными действиями. В этом сезоне на его счету 58 (26+32) очков.

«Торонто» набрал 91 очко и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 8-й строчке — 81 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вашингтон» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Джиордано — 2 (Найз), 10:09 — 1:0. Бертуцци — 17 (Броди, Мэттьюс), 20:18 — 2:0. Дауд — 10 (Дженсен, Лапьер), 25:27 — 2:1. Девар — 11 (Ривз, Кампф), 31:38 — 3:1. Макманн — 14 (Таварес, Бенуа), 41:06 — 4:1. Бертуцци — 18, 50:11 — 5:1.

Вратари: Уолл — Линдгрен.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 48 (19+14+15) — 24 (8+10+6).

Наши: Любушкин (19.13/1/+2) — Алексеев (13.10/1/-1), Мирошниченко (15.56/1/-3), Овечкин (18.27/2/-1).

29 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 18577 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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