В НХЛ определены 15 из 16 участников плей-офф

В НХЛ определились 15 из 16 участников плей-офф.

16 апреля «Айлендерс» на выезде обыграли «Нью-Джерси» (4:1) и стали седьмым из восьми участником плей-офф от Восточной конференции, присоединившись к «Рейнджерс», «Каролине», «Бостону», «Флориде», «Торонто» и «Тампе».

Ранее чемпион-2023 Вегас стал последним участником Кубка Стэнли-2024 на «Западе». Также в плей-офф сыграют «Даллас», «Ванкувер», «Виннипег», «Колорадо», «Эдмонтон», «Нэшвилл» и «Лос-Анджелес».

На последний уайлд-кард на «Востоке» претендуют «Вашингтон», «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфия».

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