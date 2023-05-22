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Сегодня, 01:08

«Вегас» в овертайме обыграл «Даллас» и увеличил преимущество в серии

Сергей Разин
корреспондент
21 мая. «Вегас» — «Даллас» (3:2 ОТ).
Фото USA Today Sports
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«Вегас» во втором матче финальной серии Западной конференции НХЛ обыграл в овертайме «Даллас» со счетом 3:2.

В составе «Голден Найтс» отличились Марк Стоун, Джонатан Маршессо и Чендлер Стивенсон, Иван Барбашев отметился результативной передачей. У «Старз» шайбы забросили Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон, которому ассистировал Евгений Дадонов.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Третий матч пройдет 24 мая и начнется в 3.00 мск.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч

«Вегас» — «Даллас» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Хейсканен — 1 (Гленденинг, Сутер), 2:47 — 0:1. Стоун — 6 (бол., Стивенсон, Маршессо), 10:08 — 1:1. Робертсон — 4 (бол., Дадонов, Сутер), 29:21 — 1:2. Маршессо — 6 (Айкел, Барбашев), 57:38 — 2:2. Стивенсон — 7 (Теодор, Стоун), 61:12 — 3:2.

Вратари: Хилл — Эттингер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (5+5+12+2) — 28 (9+8+10+1).

Наши: Барбашев (15.23/0/+1) — Дадонов (17.09/3/-1).

21 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 2-0.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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