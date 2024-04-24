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Сегодня, 07:22

«Колорадо» сравнял счет в серии с «Виннипегом». Ничушкин забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» переиграл «Виннипег» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу. Для него это второй гол в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Следующая игра в серии состоится на льду «Колорадо» 27 апреля.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Виннипег» — «Колорадо» — 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Голы: Густафссон — 1 (Диллон, Пионк), 3:15 — 1:0. Вуд — 2 (Колтон), 21:59 — 1:1. Шайфли — 2 (Виларди, Коннор), 28:37 — 2:1. Лехконен — 2 (Макар, Тэйвз), 34:16 — 2:2. Паризе — 1 (Кольяно), 37:20 — 2:3. Мэнсон — 1 (Маккиннон, Лехконен), 39:53 — 2:4. Ничушкин — 2 (п.в.), 59:03 — 2:5.

Вратари: Хеллибак — Георгиев.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (12+10+8) — 32 (15+14+3).

Наши: Наместников (13.16/0/0) — Ничушкин (23.37/5/+1), Тренин (8.35/0/0).

24 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.

Счет в серии: 1-1.

Валерий Ничушкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
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