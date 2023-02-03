Вратарь Сорокин рассказал, как он дает интервью на английском журналистам из НХЛ

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в эксклюзивном интервью «СЭ» поведал о том, как он общается с американскими журналистами.

— Вы участник Матча звезд НХЛ. Известно, что некоторые игроки не любят это мероприятие. Мол, все отдыхают, у них перерыв, а другим приходится работать в весьма утомительном шоу.

— Никаких проблем нет. Я прилетел в Майями сразу после заключительного матча, у меня было три дня отдохнуть, сейчас жду официальных мероприятий. Интересно поучаствовать. Мы сейчас поговорим, а через несколько часов соберутся все журналисты и начнут задавать вопросы.

— Не напрягает?

— Абсолютно нет. Даже то, что иногда спрашивают про одно и то же, меня не беспокоит. Такая работа, с уважением к ней отношусь. У нас в раздевалке пресса после каждой утренней раскатки, после матчей. Приходят на тренировки, ко всему привык.

— В этом году вы даете много интервью на английском. Еще год назад этого не было.

— Что-то интересное говорю?

— Да нет, обычные вопросы после игры. Нравится, что подтянули английский.

— Какой там подтянул! Надо мной все в команде смеются, говорят, парень, научись уже нормально разговаривать. Все, что я делаю, так это говорю заученные фразы, иногда меняя слова.

— Очень смешно.

— Иногда курьезные ситуации бывают. В принципе все понимаю, но не до конца. Иногда отвечу на вопрос, а журналисты на меня смотрят удивленно, мол, парень, мы тебя вообще не про это спрашивали.

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