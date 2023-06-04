Канадский вратарь — неожиданный герой «Вегаса». В первом матче финала он переиграл Бобровского

Адин Хилл ведет «Голден Найтс» к победе в Кубке Стэнли.

Головокружительный сейв Адина Хилла разнесся по интернету, как главный хайлайт первого матча финала Кубка Стэнли. Канадский вратарь «Вегаса» украл верный гол у Ника Казинса, отразив шайбу клюшкой. Форварду «Флориды» сложнее было промахнуться, чем забить, — на такую выгодную позицию партнера вывел Мэттью Ткачак. Вмешательство Хилла успокоило преждевременную радость Казинса. Голкипер «Рыцарей» сохранил ничейный счет на старте второго периода, а через десять минут хозяев вывел вперед Ши Теодор. В раздевалке игроки «Вегаса» заслуженно признали голкипера лучшим по итогу матча.

Хилл начал финал с победы над Сергеем Бобровским, который проводит феноменальный плей-офф. Россиянин претендует на «Конн Смайт Трофи» и лидирует среди вратарей по разнице между ожидаемыми и пропущенными голами. Адин именно что переиграл визави, в том числе благодаря сумасшедшему спасению после броска Казинса в пустые ворота. Вратарская дуэль — одна из центральных в финальной серии. Оба голкипера сильно выглядят в плей-офф, хотя их пути к славе разнятся.

Адин идеально подходит философии «Вегаса». «Голден Найтс» ставят на баланс между линиями и на взаимозаменяемость звеньев. Хилл никогда не хватал звезд с неба и прекрасно вписался в выстроенную Брюсом Кэссиди композицию. Вратарь, который только в нынешнем сезоне дебютировал в плей-офф, довел «Рыцарей» до финала Кубка Стэнли. Не спешите искать парадоксы. «Вегас» доверился Хиллу не от хорошей жизни. Плей-офф начинал Лоран Броссуа. 30-летний канадец травмировался в третьей игре против «Эдмонтона» — тогда Кэссиди выбрал Хилла основным вратарем. Ставка тренера сыграла: Адин выиграл две серии и выдал солидную статистику.

Ник Казинс бьет по воротам Адина Хилла. Фото USA Today Sports

Весь сезон «Рыцари» чередовали голкиперов. Изначально спутала планы операция Робина Ленера, контракт которого спрятали в долгосрочном списке травмированных. Без опытного шведа в регулярке Кэссиди пришлось задействовать пять вратарей, в том числе обменянного из «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика. Хилл не выделялся статистикой на фоне коллег. Выбор на плей-офф Броссуа поддавался объяснению, но канадца подвела травма, да и сверхнадежностью он не отличался. Адин великолепно вошел в плей-офф — мало кто ожидал такой игры от дебютанта.

Хилл не тот вратарь, который появился из ниоткуда. В мае уроженцу Британской Колумбии исполнилось 27 лет. Не удивляйтесь, почему Адин до нынешней весны не играл в плей-офф. Прежде чем перейти в «Вегас», вратарь веселился в «Аризоне» и «Сан-Хосе», которым выход во второй этап чемпионата только снился. В ковидном сезоне-2019/20 «Койотис» забрались в плей-офф, но Хилл следил за матчами третьим вратарем после Дарси Кемпера и Антти Раанты. Звездного часа в Кубке Стэнли Адин ждал шесть сезонов в НХЛ. В претендующей на Кубок Стэнли команде канадец раскрыл собственный потенциал и заиграл на удивление надежно и хладнокровно. Словно проводит не первый плей-офф в карьере.

Адин Хилл. Фото USA Today Sports

«Аризона» задрафтовала Адина в третьем раунде, но за пять лет в системе клуба голкипер не оправдал возложенных надежд. Хилл не провел ни одного полноценного сезона в НХЛ. Вратаря неизменно командировали в фарм-клуб. Вероятно, Адин относится к голкиперам позднего созревания. «Койотис» устали ждать от канадца прогресса и обменяли права в «Сан-Хосе», но в «Акулах» Хилл не продержался дольше одного сезона. Конкуренцию Джеймсу Раймеру финалист Кубка Стэнли проиграл. Легко понять, почему в прошлом августе «Шаркс» спокойно отдали Хилла в «Вегас», получив выбор в четвертом раунде драфта-2024. Просить большего за бэкапа было бы как минимум странно.

Как бы для «Вегаса» ни завершился финал, Хилл уже проинвестировал свое будущее. Контракт вратаря истекает — летом он выйдет на рынок свободных агентов. Сильным плей-офф Адин заинтересовал другие клубы. Впрочем, право первого хода в любом случае за «Голден Найтс». Не исключено, что руководство «Рыцарей» пойдет на непопулярное решение и выкупит контракт проблемного Ленера, который действует еще два сезона. Акции Хилла растут с каждой победой, а после возможного выигрыша Кубка Стэнли генменеджеру «Вегаса» Келли Маккриммону не остается выбора, кроме как выложить на стол новое соглашение, которое явно станет самым дорогим в карьере голкипера.