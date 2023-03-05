Овечкин оформил дубль, а его команда выдала невероятный камбэк!

Даже у тренера соперника не выдержали нервы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 3:8 (2:0, 0:4, 1:4)

Голы: Гертл — 16 (бол., Карлссон, Эклунд), 12:03 — 1:0. Барабанов — 13 (Кутюр, Юнссон), 15:30 — 2:0. Смит — 5 (Строум, Милано), 28:46 — 2:1. Обе-Кубель — 3 (Шири, Дауд), 31:30 — 2:2. Ирвин — 1 (Карлссон, Обе-Кубель), 35:28 — 2:3. Смит — 6 (Сандин, Строум), 39:02 — 2:4. Оши — 16 (бол., Овечкин, Сандин), 45:50 — 2:5. Штурм — 13 (Грегор, Карлссон), 49:02 — 3:5. Овечкин — 34 (Уилсон, Карлссон), 49:11 — 3:6. Овечкин — 35 (Иорио, Сандин), 56:05 — 3:7. Строум — 14 (Милано), 57:30 — 3:8.

Вратари: Кяхкенен — Кемпер.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 41 (20+9+12) — 30 (5+15+10).

Наши: Барабанов (20.23/4/+1), Свечников (12.14/0/-1) — Алексеев (23.07/0/+1), Кузнецов (18.00/2/0), Овечкин (17.06/4/+1).

5 марта. Сан-Хосе. SAP Center.

Калифорнийское турне «Вашингтона» продолжилось в Сан-Хосе и после поражения от «Анахайма» не осталось ни следа. Несмотря на проваленный первый период, «Кэпиталз» сумели перевернуть игру и забросили в ворота «Шаркс» восемь шайб. Одним из главных героев матча стал Александр Овечкин, который набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи.

Предугадать такой результат после двадцати минут игры было практически невозможно. «Сан-Хосе» со старта обрушил на соперника целый шквал атак и доминировал по количеству бросков в створ (20-5). Хозяева выглядели очень агрессивно и совершенно по делу повели в две шайбы. Сначала Томаш Гертл реализовал большинство, а затем Александр Барабанов удвоил преимущество и установил свой личный бомбардирский рекорд — 40 (13+27) очков в сезоне.

Однако этот вечер Александр точно захочет поскорее забыть. Во втором периоде хозяева рассыпались, а «Вашингтон» за десять минут забросил четыре шайбы. Начало камбэку положил опытный форвард Крэйг Смит, который стал частью сделки по Дмитрию Орлову и проводил четвертый матч в составе «Кэпиталз». Как оказалось, «Шаркс» — одни из его самых любимых соперников, а в 32 играх против «акул» он набрал 20 (8+12) очков. Сегодня форвард не стал рушить тенденцию и оформил дубль.

В третьем периоде хозяева так и не смогли прийти в себя, а гол Нико Штурма оказался лишь небольшим бонусом для болельщиков «Сан-Хосе». Кто по-настоящему взялся за дело, так это Овечкин, который очень ударно провел заключительный отрезок матча. Сперва Александр помог отличиться в большинстве Ти Джею Оши, а затем и сам поразил ворота соперника. Каапо Кахконен стал 168-м голкипером, которому Овечкин забил за свою карьеру в НХЛ. Больше только у Патрика Марло (177) и Яромира Ягра (178).

Доигрывали матч хозяева уже без главного тренера. Дэвид Куинн был слишком раздосадован тем, как его команда легко отдала нити игры и решил предъявить за это судьям. Арбитру даже пришлось просить помощи капитана «Сан-Хосе» Логана Кутюра, чтобы успокоить тренера, но только удалением Куинна удалось потушить пожар. Не исключено, что за такое поведение рулевой «акул» получит от лиги денежный штраф или дисквалификацию.

За четыре минуты до финальной сирены Овечкин забросил еще одну шайбу, которая стала для него 815-й в регулярных чемпионатах НХЛ, а забил Александр с передачи Винсента Иорио. Молодой защитник проводил свой первый матч в лиге и сходу отметился набранным баллом. Дебютная голевая передача и сразу же на Овечкина! Вряд ли канадец мог представить себе такой памятный старт карьеры в НХЛ. Ну а Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 79 шайб.

Впрочем, героев в составе «Вашингтона» сегодня было немало. Это и Николя Обе-Кюбель (1+1), который символично отметил подписание нового однолетнего контракта, а также Расмус Сандин. Бывший защитник «Торонто» перебрался в «Кэпиталс» в результате обмена Эрика Густафссон и наконец-то уладил свои проблемы с рабочей визой. Сегодня он поучаствовал в трех голах своей новой команды и провел на льду почти 22 минуты. Отсутствия травмированных Ника Дженсена и Мартина Фегервари «Вашингтон» не заметил, но дальше «столичных» ждет более серьезное испытание в лице крепкого «Лос-Анджелеса».