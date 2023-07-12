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Сегодня, 13:15

Овечкин и Гретцки — в одной тройке величайших игроков НХЛ. Александр лучший по многим показателям

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Российский капитан «Вашингтона» неизменно входит в топ рейтингов.

Александр Овечкин готовится к 19-му сезону в Северной Америке и продолжению гонки за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. За свою карьеру форвард «Кэпиталз» собрал большой набор личных наград и достижений, привычно включается в различные рейтинги лучших из лучших.

Ови был назван НХЛ в числе 100 величайших всех времен к вековому юбилею лиги, признавался североамериканскими медиа среди выдающихся форвардов и игроков в истории, является главной спортивной фигурой всего Вашингтона. Известное издание The Hockey Writers среди других популярных ресурсов на протяжении нескольких лет включает россиянина в свои версии рейтингов. И это лето дало повод вспомнить о некоторых.

Лучшие форварды в истории НХЛ: версия The Hockey Writers

Лучшие форварды в истории НХЛ: Овечкин и Гретцки — в первой тройке

В THW распределили лучших форвардов лиги всех времен по четырем тройкам, назвали три пары с седьмым защитником и двух вратарей еще в 2012 году. Тогда главные звезды нового поколения Александр Овечкин и Сидни Кросби не претендовали на вхождение в компанию легенд, в этот топ они забрались позже. Через 10 лет при обновлении рейтинга Ови занял место Бобби Халла в первой тройке вместе с Уэйном Гретцки и Горди Хоу, а Сид вытеснил Брендана Шэнахэна и дополнил питтсбургское звено Марио Лемье и Яромира Ягра. В этом виде издание вытащило рейтинг из архива в мае 2023-го.

Александр Овечкин и&nbsp;Уэйн Гретцки. «Когда Александр побьет мой рекорд, это будет великий день для хоккея». Интервью Овечкина и Гретцки

Представьте Великого и Великую Восьмерку вместе на льду: лучший бомбардир и ассистент с большим отрывом в истории НХЛ в связке с одним из выдающихся снайперов. Добавьте в этот микс Мистера Хоккей — вероятно, это одна из самых опасных троек всех поколений, но объединить звезд трех великих эпох можно только виртуально.

Лучшие игроки НХЛ по десятилетиям: версия The Hockey Writers

Лучшие игроки НХЛ по десятилетиям: Овечкин сразу в двух пятерках

В THW назвали по пять игроков каждой декады в истории лиги (или все же больше звезд со списком достойных упоминания) еще по ходу 2010-х. Овечкин с Кросби на обложке сменили Гретцки с Лемье и попали в топ сразу двух десятилетий. Ничего не менялось с каждым поднятием материала из архива с тех пор, как Сид уже взял третье чемпионство, а Ови все еще шел за первым Кубком Стэнли.

7&nbsp;мая 2018 года. Александр Овечкин (№8) и&nbsp;Сидни Кросби: &laquo;Вашингтон&raquo; прошел &laquo;Питтсбург&raquo; в&nbsp;плей-офф и&nbsp;отправился за&nbsp;первым Кубком Стэнли. Овечкин vs Кросби — самый крутой сюжет НХЛ в этом веке. Как все началось и как продолжается

Александр Великий ярко ворвался в НХЛ, проявил себя голевой машиной с безостановочным щелчком. Сочетание габаритов и скорости сделало его также одним из самых опасных форвардов в силовой игре. Бросок, быстрота и мощь превратили Овечкина в непревзойденное оружие. И в следующем десятилетии он вместе с Кросби и Евгением Малкиным оставался одним из лучших в лиге после появления талантов нового поколения.

Лучшие хоккеисты в истории НХЛ по игровым номерам: версия The Hockey Writers

Лучшие хоккеисты в истории НХЛ по игровым номерам: Овечкин — Великая Восьмерка

В THW не упустили идею рейтинга с уходом от привычного выделения самых-самых за все время, разные эры, по амплуа и так далее. Игровые номера — здесь очень разный уровень конкуренции, но совсем нет конкурентов только у великого №99 — Гретцки. В других позициях от 0 до 98 все же возможны изменения, хотя на многих видится та же почти вечная статика по любой версии (в том числе от сайта НХЛ).

Сергей Федоров, Александр Овечкин и&nbsp;Евгений Малкин. Федоров, Овечкин и Малкин — русские легенды НХЛ. А кто из них лучший?

Великая Восьмерка Александр Овечкин взял долгожданный Кубок Стэнли в 2018-м и завершил одну из самых важных гонок своей карьеры. Примерно тогда же все более актуальным становился разговор о возможной погоне за рекордными 894 голами Гретцки и споре за звание величайшего снайпера в истории игры. К овечкинскому №8 постоянно добавляют приписку «великий» — и это такой же фирменный знак россиянина, как его бросок и празднования.

Лучшие россияне в истории НХЛ: версия The Hockey Writers

Лучшие россияне в истории НХЛ: Овечкин обошел Федорова

В THW определили топ-50 российских хоккеистов лиги по состоянию на конец 2010-х. Тогда №1 был признан трехкратный обладатель Кубка Стэнли, легенда Русской Пятерки из «Детройта» Сергей Федоров. Овечкин постепенно забирал у одного из своих любимых игроков национальные достижения по числу голов, очков и матчей, а заодно к осени 2022-го потеснил с первой строчки этого рейтинга. При этом остальные позиции и все формулировки не менялись с весны 2020-го, особенно обидно за оставленного седьмым обязательного кандидата в первую тройку Малкина.

Александр Овечкин и&nbsp;Сергей Федоров. В Америке назвали лучшего русского хоккеиста в истории НХЛ. И это не Овечкин

Овечкин с каждым сезоном все ближе к тому, чтобы стать величайшим снайпером НХЛ. Пятилетний контракт Александра стартовал летом 2021-го и рассчитан на то, что россиянин сможет играть за «Вашингтон» в 40 лет и превзойдет рекорд Гретцки. Ови гарантированно ждет включение в Зал славы хоккея, форвард выиграл Кубок Стэнли и много-много личных наград — и все это возносит его на вершину.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Сергей Федоров
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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