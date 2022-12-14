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Сегодня, 13:40

«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке

Отдел хоккея «СЭ»
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Комментарии болельщиков.
Фото Соцсети
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Обзор соцсетей после 800-го гола Александра.

Достижение Александра Овечкина в матче с «Чикаго» — самое обсуждаемое событие последних недель в НХЛ. Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик и достиг отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах. Еще один гол — и он догонит Горди Хоу, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Разумеется, выступление Овечкина вызвало широкий резонанс в Америке. Один из пользователей популярной соцсети, например, пишет: «Мы наблюдаем за величайшим снайпером современности. Такого снайпера не будет еще несколько поколений».

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети
Комментарии болельщиков.
Фото Соцсети

Канадский журналист Эндрю Шнитткер признается, что Овечкин — одна из первых звезд лиги, за которой он начал наблюдать: «Он один из лучших, кто надевал пару коньков. Очень приятно наблюдать за тем, как он до сих пор добивается достижений».

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети

Правда, не все верят в успех «Вашингтона». «Это абсурдно, насколько Овечкин хорош. Это невероятно. Очень плохо, что «Вашингтона» не будет в плей-офф. Хотелось бы увидеть Ови там», — пишет один из болельщиков. Его пессимизм не совсем понятен — от «Рейнджерс» команду отделяет всего одно очко.

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети

Кто-то решил вспомнить про экспертов, еще 10 лет назад отправлявших Овечкина на пенсию.

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети

Один из пользователей вспомнил, что Овечкин пропустил из-за локаутов и ковидных ограничений 156 матчей, в то время как Гретцки — 78.

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети

Уже совсем скоро Овечкину может покориться достижение Хоу, и можно не сомневаться, что обсуждений будет еще больше.

Радость Александра Овечкина после заброшенной шайбы. Легендарный матч Овечкина! Сделал хет-трик и забил 800-й гол в НХЛ

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Чикаго Блэкхокс
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