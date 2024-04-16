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НХЛ

Сегодня, 15:45

Панарин провел выдающийся сезон. Но так и не дотянулся до Ягра

Панарин установил личный рекорд по очкам в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист Артемий Панарин
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Статистические итоги игры российского форварда «Рейнджерс».

В последнем матче чемпионата Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка и завершил регулярку с новым личным рекордом — 120 баллов. Форвард «Рейнджерс» повторил лучший результат в карьере Сергея Федорова. Больше из российских игроков набирали только Александр Могильный и Никита Кучеров, который еще имеет шанс улучшить свой и без того невероятный результат.

Российские игроки, набравшие 110 очков в регулярном чемпионате

Панарин — второй хоккеист за почти столетнюю историю «Рейнджерс», набравший за сезон 120 очков. Российский форвард лишь немного не добрался до результата Яромира Ягра, который 18 лет назад принял участие в 123 результативных атаках. В последние 30 лет никому более не удалось добраться до сотни: Уэйн Гретцки остановился на 97 очках, Марк Мессье — на 99.

Лучшие бомбардирские результаты в истории «Рейнджерс»

Панарин, в этом сезоне впервые преодолевший отметку в 40 голов, остановился в одном шаге от исторического полтинника. Больше Артемия забивали только пять игроков: Александр Могильный, Александр Овечкин, Павел Буре, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

Все российские игроки, забивавшие 40 голов за сезон в НХЛ

В рейтинге сезонных снайперов клуба из Нью-Йорка Панарин поделил шестое место с Майком Гартнером. За всю историю гроссмейстерская отметка покорилась пяти «рейнджерам». На полусотенном рубеже в 1972 году остановился Вик Хэдвилд. Крис Крайдер и Адам Грэйвз отличились по 52 раза, Яромир Ягр — 54.

Лучшие снайперские результаты в истории «Рейнджерс»

В последний для «Рейнджерс» игровой день по количеству набранных очков Панарин обошел Павла Буре и сравнялся с Алексеем Яшиным, занимающим 11-е место в списке лучших российских бомбардиров. От замыкающего топ-10 Сергея Гончара форварда «Рейнджерс» теперь отделяет всего 30 очков. Из действующих игроков выше находятся Александр Овечкин (1-е место), Евгений Малкин (2-е) и Никита Кучеров (8-е).

Все российские игроки, набравшие 700 очков в НХЛ
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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