Эксклюзивное интервью главного тренера «Флориды» обозревателю «СЭ».

«Флорида Пантерз» — единственная команда НХЛ, которую возглавляет человек, работавший на аналогичной должности в КХЛ. В полулокаутном сезоне-2012/13 Пол Морис, тогда еще не нынешний 57-летний опытнейший главный тренер НХЛ, а 45-летний специалист, возглавил магнитогорский «Металлург». К тому времени за его спиной уже были 17 лет работы в НХЛ и выход в финал Кубка Стэнли 2002 года с «Каролиной» — тот самый, когда Игорь Ларионов и Сергей Федоров в третий раз стали с «Детройтом» Скотти Боумэна обладателями Кубка Стэнли, а 41-летний Профессор в ключевой момент серии при счете 1-1 забил легендарный гол на 115-й минуте, в третьем овертайме, став самым старым автором голов в истории финалов, в честь чего годы спустя выпустил вино Triple Overtime. Но «Каролина» тогда оказала завершавшему славную карьеру Боумэну достойное сопротивление.

Морис возглавил еще даже не «Каролину», а «Хартфорд Уэйлерз» (именно из Хартфорда клуб в 90-е переехал в Роли) в возрасте 28 лет, в 1995 году, став вторым по молодости главным тренером в истории лиги. Он никогда не играл в НХЛ, закончив с серьезными перспективами в 17 лет после попадания шайбы в глаз, не оканчивал тренерских курсов и все познавал на практике — сначала в юниорских лигах, а потом в самой НХЛ. Что не помешало ему стать одним из самых опытных специалистов в сильнейшей хоккейной лиге мира и теперь уже двукратным финалистом Кубка — к «Каролине» добавилась «Флорида», а с теми же «Харрикейнз» и «Виннипегом» он дошел до финала Западной конференции. И стал самым молодым тренером НХЛ в истории, отработавшим в ней 1000 и 1500 матчей.

Илья Воробьев и Пол Морис в «Металлурге» в 2013 году. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

В августе 2012-го на Мемориале Ромазана в Магнитогорске мы сделали с Полом большое интервью, где он увлекательно рассказывал мне, как в 28 лет в «Хартфорде» тренировал самого Пола Коффи, а также Брэда Маккриммона, в 2011-м погибшего в Туношне в роли главного тренера ярославского «Локомотива». «Мне надо быть аккуратнее с формулировками, — подчеркивал Морис. — Не уверен, что я их тренировал. Скорее они были в моей команде. Ведь когда Маккриммон проводил свой первый сезон в НХЛ, я учился в седьмом классе средней школы». А еще он приводил историю одной карикатуры в хартфордской газете: «На ней — скамейка со всеми этими седеющими, лысыми, беззубыми мужиками. И полицейский, вытаскивающий за шкирку испуганного мальчика из этого вертепа. А они ему говорят: «Эй, офицер, это наш тренер!» Еще во время какого-то шоу на ESPN после игры кто-то сказал: «Пол Морис был недоступен для комментариев, поскольку школьники в это время уже спят». В общем, шуток про мой возраст хватало — это было что-то новенькое для НХЛ, как не воспользоваться?»

В КХЛ Морису за сезон многого добиться не удалось — Магнитка вылетела в первом раунде плей-офф в семиматчевой серии с «Салаватом Юлаевым». Но востребованный Морис сразу же возглавил «Виннипег», с которым отработал девять лет и побил клубные рекорды по числу тренерских матчей и побед, а в прошлом сезоне — «Флориду». И, полностью поменяв систему после Джоэля Кенневилля и Эндрю Брюнетта, в последний момент впрыгнул в плей-офф, прошел там с Сергеем Бобровским в воротах суперфаворита «Бостон» и добрался до финала Кубка Стэнли.

«Пол очень грамотный специалист с огромным опытом работы, — говорил мне в прошлом ноябре Бобровский. — Его внимание к мелочам, к психологическим аспектам игры — на необычайно высоком уровне. Во многом благодаря его труду мы добрались до финала Кубка Стэнли. Помимо его хоккейной образованности, он еще и очень сильный мотиватор. Менеджмент проделал колоссальную работу, пригласив его к нам, — а нам, в свою очередь, повезло идти за таким лидером, как Пол.

У него была непростая ситуация. Он пришел в команду, которая в предыдущем чемпионате победила в регулярке. Клубы обычно не меняют тренера, когда выигрывают Президентский кубок. Но система, которую Морис пропагандировал, дала свои плоды в плей-офф. Во многом благодаря этой системе, на которую можно положиться в трудную минуту, мы дошли до финала".

Возможность задать несколько вопросов главному тренеру НХЛ с 25-летним стажем Морису у меня появилась еще накануне того дня, когда на финише регулярного чемпионата в Восточной конференции все перевернулось и выяснилось, что «Флориде» в первом раунде предстоит сыграть не с «Торонто», а с «Тампой». Поэтому обсудить Никиту Кучерова и его невероятный сезон с 144 очками и 100 голевыми передачами мы не успели. Впрочем, в плей-офф тренеры НХЛ стараются никогда не обсуждать игроков соперников, какими бы звездными те ни были. Так что вряд ли я услышал бы какие-то откровения об обладателе «Арт Росс Трофи». А вот в разговоре о своих хоккеистах и об опыте работы в России Морис оказался глубок и общителен.

Пол Морис. Фото USA Today Sports

Если бы поехал работать в Россию сейчас, пытался бы изменить гораздо меньше

— В вашей команде сейчас три российских хоккеиста, при этом у вас есть уникальный опыт работы на протяжении сезона в КХЛ. Помогает ли он в работе с россиянами в НХЛ?

— Теперь я не думаю, что в момент приезда я имел достаточное понимание культуры места, куда еду. И речь не о русской культуре как таковой, а культуре хоккея — о стиле игры, стиле тренировок. О хоккейной общественности, о том, что она думает об игре. Я не понимал в этом вообще ничего.

Сегодня прошло уже больше десяти лет с тех пор, как я там работал. И вижу, что российский хоккей по-прежнему совершенно иной, нежели тот, в который играют здесь, в Северной Америке. Начиная с размера катка и с учетом еще миллиона вещей. И так уже почти сто лет! Поэтому, когда молодые российские хоккеисты приезжали играть в НХЛ, до моего приезда в Россию я ожидал от них более быстрой адаптации к игре и ассимиляции в культуре. Я просто не понимал, что они всю жизнь тренируются по противоположным принципам и видят игру и жизнь совсем иначе!

Я думал: «Ну, вбрасывай же шайбу в зону». И не отдавал себе отчета в том, что они никогда, никогда этого не сделают в такой ситуации, потому что их всю жизнь учили другому. Теперь я понимаю абсолютно иначе, через что им приходится проходить, когда требуется проявить себя здесь. И в хоккейном, и в жизненном отношении. Например, языковой барьер. Я же, приехав в Магнитогорск, не мог говорить с игроками на их языке и понимал, насколько сложно тренировать их и доносить до них свое видение в такой ситуации! Как нужно искать другие, чем обычно, пути, чтобы чувствовать свою связь с командой.

Зато теперь я могу присесть с игроком из России и поговорить с ним о том, через что тогда прошел там, и найти с ним на этой почве взаимопонимание. На самом деле я получил большое удовольствие от времени, проведенного в Магнитогорске. Прекрасно помню страсть, с которой относились к команде и к ее игре болельщики. Это было что-то особенное. Они по-настоящему любят эту игру!

Убежден, что для меня это был очень позитивный опыт. Я очень многое узнал и многому научился. И я понял, насколько же многого не знал. В момент, когда ехал в «Металлург», предполагал, что знаю о хоккее гораздо больше, чем понимал на самом деле. И если бы у меня была возможность делать это снова, то без минуты колебания повторил бы. И воспринял бы русскую культуру и игру гораздо больше и глубже. И не пытался бы изменить так много вещей, как старался сделать это тогда.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Успешный плей-офф скинул груз ответственности с плеч Боба

— Сергей Бобровский в прошлом сезоне провел выдающийся плей-офф.

— Безусловно.

— Можно ли сказать, что тот розыгрыш Кубка Стэнли стал толчком для его отличного нынешнего сезона?

— Думаю, да. Но в первую очередь отметил бы стиль игры команды перед ним. В прошлом сезоне мы провели большую работу, чтобы этот стиль поставить. Но уже только во время плей-офф в нашей игре в обороне появилась та солидность, которая уже в этом сезоне переросла в стабильность. Это создало ситуацию, при которой хорошая игра Боба давала нам очень, очень хороший шанс выиграть матч.

А он в нынешнем сезоне был невероятно стабилен. Сергей — очень ответственный человек. Он вкладывает невероятную степень ответственности и в свою профессию, и в свою семью, и в нашу организацию, и в отношение к болельщикам. Это его по-настоящему волнует.

Он хорошо понимал, что накладывает на него контракт (Бобровский зарабатывает 10 миллионов долларов в год. - Прим. И.Р.), когда подписал его. И понимал, что в первое время его игра не настолько хороша, как могла бы быть, и, думаю, это ранило его. Именно из-за степени его ответственности. Его личный успех и наш общий успех в прошлогоднем плей-офф скинул этот груз с его плеч.

И теперь он может просто играть. Вы можете видеть его на утренних тренировках гораздо больше улыбающимся и получающим гораздо больше удовольствия, чем раньше. Поэтому и на матчи он выходит таким эффективным, спокойным, сфокусированным, а в моментах, когда надо выручать, — фантастически взрывным. Выходя в ворота, Боб больше не несет никаких лишних тяжестей — он только защищает ворота нашей команды.

Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

Тарасенко лучше всего играет с Барковым

— Владимир Тарасенко после обмена из «Оттавы» провел первый отрезок во «Флориде». Как известный нападающий адаптируется в команде?

— Мы сразу поставили его слева в звене с Александром Барковым — это было самое легкое решение, которое я мог принять, отталкиваясь от нашей ситуации с игроками. И Тарасенко во втором своем матче за «Пантерз» забил две шайбы в ворота «Калгари».

Но потом мы начали проигрывать. Дело вообще было не во Влади, просто так сложилось в целом, к тому же и Барков травмировался. Но в итоге все получилось к лучшему. Так вышло, что ему за короткое время пришлось поиграть в разных звеньях с самыми разными партнерами. Что хорошо, потому что это живой опыт, который у нас была возможность анализировать.

Затем Барков восстановился, и Влади вернулся к нему в тройку, и там для него было место. Остальные звенья — это готовая структура, если взять, например, сочетание, в котором играют Верхэге с Ткачуком. Они сыгрались. И с тех пор как Барков вернулся, мне нравится, как все у них работает и как там играет Тарасенко. Думаю, что в плей-офф они смогут еще выше поднять уровень игры.

Прекрасно помню, как еще во времена работы в «Виннипеге» мы в первом раунде играли с «Сент-Луисом», и Влади смотрелся просто фантастически. С отличными перемещениями, быстрым броском — он был так хорош в той серии! Ожидаю того же и сейчас.

— Что добавил для «Флориды» в этом сезоне вернувшийся в команду после многолетних путешествий по другим клубам Дмитрий Куликов?

— Мне нравится нынешняя игра Дмитрия больше, чем когда-либо. Он играл у меня в «Виннипеге», и он тогда только восстановился после серьезной травмы спины, с которой играл в «Баффало». В «Джетс» мы дошли до финала конференции, и он был большой частью этого похода. Затем снова были проблемы со здоровьем. Но думаю, что сейчас Куликов играет в лучший хоккей за всю карьеру.

Один специфический момент, в котором он точно сделал нашу команду лучше, — это меньшинство. В прошлом сезоне этот компонент был нашим слабым звеном. В этом все перевернулось. Когда команда оказывается способна из нижней десятки в лиге по игре в меньшинстве за один сезон забраться в топ-10 — это однозначно большая заслуга человека, который пришел в межсезонье и постоянно выходит при четыре на пять.

Он мощно играет у бортов, он отлично сыгрался в паре с Экманом-Ларссоном по стилю игры. Оба отлично двигают шайбу. Я вообще большой поклонник ветеранов, когда дело доходит до плей-офф. Опыт в таких матчах играет настолько больше в плюс, чем возраст — в минус!

Главный тренер «Флориды» Пол Морис и игроки команды. Фото USA Today Sports

Иванов — уникальный тренер. У него зоркий глаз, и я не замечаю того, что видит он

— У вас в штабе есть и один российский тренер — Максим Иванов. Расскажите о его роли в «Пантерз».

— Расскажу, что мне нравится в Максе больше всего. У нас в штабе восемь тренеров. И каждый из них делает что-то совершенно особенное, отличное от других. В первую очередь он отвечает за развитие у игроков индивидуальных качеств. Но при этом очень много работы проделывает с видео и в общении с российскими хоккеистами, с которыми у него великолепная связь.

Я не знаю вообще ничего из того, что он делает, ха-ха! Когда Макс на льду занимается с ними отработкой индивидуальных качеств, мне там ловить вообще нечего! У него есть уникальность, и это полностью сочетается с тем, что требуется парням и чего хотят они сами. Каждый в нашей раздевалке и вообще в хоккее — со своими странностями, у каждого — свой взгляд на игру.

Когда я пришел в команду, то не знал его. И видел только то, что он лично работает с Сашей Барковым. Проводит с ним время на льду перед каждой тренировкой и после нее. А потом мы начали с ним говорить о хоккее. И я понял, что у него зоркий глаз! Он смотрит на игру иначе, чем я. Я не замечаю вещей, которые видит он. И это делает его отличным дополнением для нашего штаба.

Он смотрит невероятное количество хоккея и извлекает из увиденного очень много. И если, когда я только пришел, он занимался только с Барковым, то теперь у него перед каждой тренировкой — ряд из восьми или девяти игроков, с каждым из которых он успевает поработать над улучшением индивидуальных качеств. И это по-настоящему хорошо для команды.