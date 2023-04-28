Ужасный плей-офф Капризова. Главная звезда «Миннесоты» совсем потухла в Кубке Стэнли

« Миннесота » рискует завершить сезон в следующем матче с «Далласом».

Вернувшийся после травмы Кирилл Капризов проваливает серию первого раунда с «Далласом». «Миннесота» горит 2-3, и следующее поражение может закончить сезон «Дикарей». В четырех из пяти матчей лидер «Уайлд» ушел со льда без очков, а в последней игре заработал «минус 2» в полезность. От Капризова в ключевой момент сезона оправданно ждали большего. За годы в «Миннесоте» кузедеевский самородок приучил, что способен прокачивать партнеров и вести за собой команду в трудные минуты. В серии с «Далласом» Кирилл остается блеклой тенью самого себя, что переносится на результаты «Уайлд».

Низкая результативность Капризова — факт, с которым бессмысленно спорить. Хочется разобраться в причинах. Первое приходящее в голову объяснение связано с недавней травмой. Пропущенный хит от защитника «Виннипега» Логана Стэнли, который больше напомнил прием из борьбы, привел к месячной паузе. Кирилл вернулся в состав на концовку регулярки, но по матчам с «Сент-Луисом» и «Виннипегом» не покидало ощущение, что восстановление прошло не до конца. В плей-офф нападающего, разумеется, бросили в бой, но пока Капризов только разочаровывает. Не исключено, что последствия травмы не дают форварду раскрыться на максимум.

«Миннесота» относительно легко перенесла потерю Капризова в конце регулярки. Казалось, травма лидера только сплотила команду и стала хорошим стресс-тестом. Перед плей-офф Дин Эвасон увидел, как игроки справляются без лучшего бомбардира и снайпера. Результаты впечатлили. «Миннесота» поднялась на третью строчку Центрального дивизиона и избавила себя от нервотрепки последних туров, гарантировав место в плей-офф. Частично это перенеслось на серию с крепким «Далласом». «Уайлд» без подвигов россиянина победили в двух матчах, а одно поражение потерпели в овертайме.

Капризов за годы в «Миннесоте» приучил к безумно полезной игре. Кирилл или забивает сам, или щедро делится шайбой, выводя партнеров на убойные позиции. Оба варианта неприятны для соперников. Против «Далласа» голевой инстинкт россиянина притупился. Показательна статистика ожидаемых шайб за серию. В равных составах, если верить аналитике портала NaturalStatTrick, Капризов наиграл на 3,51 гола за пять матчей. Это третий результат в команде после защитников (!) Мэтта Дамбы и Йонаса Бродина.

Эвасон продолжает верить в Капризова. Игровое время Кирилла только во втором матче упало до 16:53. По серии в целом россиянин чаще остальных форвардов выходит на лед. Как в равных составах, так и в большинстве. Серьезной выгоды команде это не приносит. За пять матчей Капризов забил лишь один гол в формате «5х4». Затишье без очков длится больше 15 периодов. Парадоксальная цифра для Кирилла после вдохновенной регулярки.

Нельзя приуменьшать влияние «Далласа», провоцирующего проблемы главной звезды соперника. С Капризовым не стесняются играть плотно, порой жестко и грубо. Защитник-ветеран «Старз» Райан Сутер девять лет провел в «Миннесоте» и застал дебютный сезон Кирилла в НХЛ. Американец успел изучить нападающего и теперь не дает ему спокойно дышать, играя за «Даллас». Капризов не исчез со льда. Он по-прежнему один из самых бросающих нападающих «Уайлд», много владеет шайбой, но пропали реализация, везение и кураж, которым подкупал игрок. В проигранном под ноль пятом матче Кирилл заработал лучший в команде индивидуальный xG в формате «5х5» (0,33). Понятно, россиянин не в своей тарелке, но и партнеры ушли недалеко.

Фото USA Today Sports

Шанс отмазаться за неудачную игру Капризов еще получит. «Миннесоте» нужно дважды победить «Даллас», чтобы продлить сезон как минимум до второго раунда плей-офф. Когда, если не сейчас, фронтмен «Уайлд» должен выйти из спячки и повести команду за собой? Один смазанный плей-офф не порушит любовь к Капризову в «Миннесоте», но порцию критики Кирилл несомненно получит.