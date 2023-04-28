Первые подробности таинственного инцидента с Ничушкиным. В его номере нашли пьяную женщину из России

Нападающий рискует больше не сыграть в плей-офф.

«Колорадо» неожиданно накрыли неприятности в плей-офф. «Сиэтл» считался проходимой командой для действующих чемпионов. Предполагалось, что серия не затянется дольше пяти-шести матчей. Реальность оказалась обманчивой. «Кракены» выигрывают 3-2, а проблем добавила таинственная история лидера «Лавин» Валерия Ничушкина.

Нападающий исчез из состава после второго матча. Наставник «Колорадо» Джаред Беднар пояснял, что россиянин покинул расположение команды по личным причинам, но не говорил, с чем они связаны.

Подробности дела накануне опубликовало издание The Denver Post. По сообщению полиции Сиэтла, в гостиничном номере Ничушкина обнаружили девушку. Она была настолько пьяной, что не могла сама покинуть отель на такси. Доктор команды вызвал скорую помощь, чтобы отвезти ее в больницу. Женщина рассказала представителям власти, что она из России, родилась в Украине и уточнила, что ей не стоило приезжать в США и что какой-то парень забрал ее паспорт. В отчете об инциденте отмечено, что доктору команды не было известно о каких-либо родственных связях Ничушкина и женщины. Все трое отмечены в отчете как «вовлеченные», однако показаний Валерия в нем нет.

Специальные службы устанавливают, что привело к сильной интоксикации женщины. Предполагается, что это могло произойти из-за употребления алкоголя или наркотиков. Однако в полиции Сиэтла заявили, что уголовное расследование по происшествию, связанному с Ничушкиным, не ведется. В отчете говорится, что женщина ударила доктора команды, но тот отказался выдвигать обвинения. Ни о каком криминале речь не идет.

27 апреля издание The Denver Gazette со ссылкой на наставника «Колорадо» Джареда Беднара сообщило, что отсутствие Ничушкина не связано с юридическими проблемами, проблемами со здоровьем или нарушением дисциплины. Тренер сказал, что команда остается на связи с игроком. Инсайды The Denver Post подтвердили опасения о серьезности ситуации. Под личными причинами скрывалась запутанная история, которая может повлиять на будущее Ничушкина. Валерий женат. В 2018 году пара сыграла свадьбу. Не стоит делать преждевременных выводов, но бесследно разлетевшаяся по СМИ история точно не пройдет.

В «Колорадо» пока не прокомментировали новую информацию о Ничушкине. Сроки возвращения Валерия в состав не сообщаются. Дальнейшее развитие событий выходит за рамки спортивного мира. Понимая серьезность ситуации, в серии с «Сиэтлом» рассчитывать на россиянина не придется. А значит, «Лавинам» придется спасаться без одного из ключевых игроков золотого плей-офф. Очевидно, что хоккей интересует Валерия меньше всего, пока идут разбирательства с полицией.