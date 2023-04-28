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Сегодня, 06:45

Первые подробности таинственного инцидента с Ничушкиным. В его номере нашли пьяную женщину из России

Первые подробности инцидента с Валерием Ничушкиным
Отдел хоккея «СЭ»
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий рискует больше не сыграть в плей-офф.

«Колорадо» неожиданно накрыли неприятности в плей-офф. «Сиэтл» считался проходимой командой для действующих чемпионов. Предполагалось, что серия не затянется дольше пяти-шести матчей. Реальность оказалась обманчивой. «Кракены» выигрывают 3-2, а проблем добавила таинственная история лидера «Лавин» Валерия Ничушкина.

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Нападающий исчез из состава после второго матча. Наставник «Колорадо» Джаред Беднар пояснял, что россиянин покинул расположение команды по личным причинам, но не говорил, с чем они связаны.

Подробности дела накануне опубликовало издание The Denver Post. По сообщению полиции Сиэтла, в гостиничном номере Ничушкина обнаружили девушку. Она была настолько пьяной, что не могла сама покинуть отель на такси. Доктор команды вызвал скорую помощь, чтобы отвезти ее в больницу. Женщина рассказала представителям власти, что она из России, родилась в Украине и уточнила, что ей не стоило приезжать в США и что какой-то парень забрал ее паспорт. В отчете об инциденте отмечено, что доктору команды не было известно о каких-либо родственных связях Ничушкина и женщины. Все трое отмечены в отчете как «вовлеченные», однако показаний Валерия в нем нет.

Специальные службы устанавливают, что привело к сильной интоксикации женщины. Предполагается, что это могло произойти из-за употребления алкоголя или наркотиков. Однако в полиции Сиэтла заявили, что уголовное расследование по происшествию, связанному с Ничушкиным, не ведется. В отчете говорится, что женщина ударила доктора команды, но тот отказался выдвигать обвинения. Ни о каком криминале речь не идет.

Валерий Ничушкин. Ничушкин пропустил матчи «Колорадо» из-за пьяной девушки в его номере отеля. Ее отвезли в больницу

27 апреля издание The Denver Gazette со ссылкой на наставника «Колорадо» Джареда Беднара сообщило, что отсутствие Ничушкина не связано с юридическими проблемами, проблемами со здоровьем или нарушением дисциплины. Тренер сказал, что команда остается на связи с игроком. Инсайды The Denver Post подтвердили опасения о серьезности ситуации. Под личными причинами скрывалась запутанная история, которая может повлиять на будущее Ничушкина. Валерий женат. В 2018 году пара сыграла свадьбу. Не стоит делать преждевременных выводов, но бесследно разлетевшаяся по СМИ история точно не пройдет.

В «Колорадо» пока не прокомментировали новую информацию о Ничушкине. Сроки возвращения Валерия в состав не сообщаются. Дальнейшее развитие событий выходит за рамки спортивного мира. Понимая серьезность ситуации, в серии с «Сиэтлом» рассчитывать на россиянина не придется. А значит, «Лавинам» придется спасаться без одного из ключевых игроков золотого плей-офф. Очевидно, что хоккей интересует Валерия меньше всего, пока идут разбирательства с полицией.

Валерий Ничушкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
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