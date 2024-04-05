Сегодня, 08:30
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 4:7 (1:2, 1:4, 2:1)
Голы: Армиа — 15 (Галлахер, Ньюхук), 2:37 — 1:0. Пол — 21 (бол., Пойнт, Кучеров), 9:45 — 1:1. Эйссимонт — 11 (Мотт, Дамба), 16:26 — 1:2. Армиа — 16 (Ньюхук, Галлахер), 24:42 — 2:2. Стэмкос — 33 (Чирелли, де Хаан), 27:58 — 2:3. Пол — 22 (Эйссимонт), 29:12 — 2:4. Хагель — 24 (Раддиш, Чирелли), 33:18 — 2:5. Кучеров — 43 (бол., Пойнт, Стэмкос), 37:45 — 2:6. Слафковски — 16 (Джекай, Мэтисон), 48:40 — 3:6. Кофилд — 22 (Сузуки, Слафковски), 51:51 — 4:6. Стэмкос — 34 (п.в., Кучеров), 59:06 — 4:7.
Вратари: Примо (54:58 — 55:57, 57:23 — 59:06) — Томкинс.
Штраф: 16 — 14.
Броски: 30 (8+6+16) — 35 (8+20+7).
Наши: — - Кучеров (20.38/2/+1).
5 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.
Никита Кучеров, вчера побивший свой собственный рекорд результативности и обошедший всех россиян по количеству набранных очков за сезон, не планирует останавливаться. Форвард «Лайтнинг» набрал еще 3 (1+2) очка и продолжил гонку за «Арт Росс Трофи».
«Тампа» уверенно обыграла «Канадиенс», на двоих команды забросили 11 шайб. Андрею Василевскому, игравшему вчера в воротах «молний», сегодня дали отдохнуть. В воротах сыграл Мэтт Томкинс, отразивший 32 из 36 бросков.
Никита Кучеров поучаствовал сразу в трех шайбах своей команды в этом матче. Сначала в первом голе, который позволил «Лайтнинг» сравнять счет в первом периоде.
А затем забросил сам из правого круга вбрасывания, куда на пустые ворота отдал Ник Пол, которому Кучеров ассистировал при первой шайбе.
На последней минуте при игре «5 на 6» с передачи Кучерова Стэмкос отправил шайбу в пустые, не оставив хозяевам шанса на отыгрыш.
«Коламбус» — «Айлендерс» — 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Голы: Энгвалль — 9 (бол., Пулок, Палмиери), 7:53 — 0:1. Воронков — 18 (бол., Марченко, Тексье), 9:45 — 1:1. Хорват — 32 (Барзал, Романов), 13:48 — 1:2. Марченко — 21 (Веренски, Силлинджер), 17:22 — 2:2. Добсон — 10 (Барзал, Романов), 43:21 — 2:3. Палмиери — 25 (п.в.), 59:22 — 2:4.
Вратари: Тарасов (Гривз, 17:53, 56:25 — 59:22) — Сорокин (30:41 — 31:35).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 27 (9+6+12) — 41 (18+14+9).
Наши: Воронков (16.49/2/-1), Марченко (18.25/6/-1), Проворов (24.22/0/0) — Романов (16.53/1/+2).
5 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 16 213 зрителей.
Хоть «Блю Джекетс» и потеряли шансы на плей-офф, они продолжают огорчать соперников. До этого они обыграли «Питтсбург» и «Колорадо», а сегодня потрепали нервы «островитянам».
Две заброшенные шайбы команды на счету россиян — Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.
Дмитрий Воронков проводит отличный сезон в «Коламбусе», сейчас уже трудно представить, чтобы слухи о возвращении форварда в «Ак Барс» были обоснованными, как это было в начале сезона.
Пожалуй, самый яркий гол сегодняшнего игрового дня принадлежит российскому форварду Кириллу Марченко, который забил Илье Сорокину с острого угла рикошетом от шлема голкипера «Айлендерс».
Тем не менее Сорокин отразил 25 из 27 бросков, чего оказалось достаточно для победы. Защитник «Айлендерс» Александр Романов сделал две результативные передачи.
«Миннесота» — «Колорадо» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Голы: Лехконен — 14 (Джонсон, Миттельштадт), 4:34 — 0:1. Леттьери — 5 (Шоу, Луккини), 8:05 — 1:1. Друэн — 16 (бол., Макар, Маккиннон), 12:28 — 1:2. Друэн — 17 (Маккиннон, Тэйвз), 20:43 — 1:3. Чисхолм — 2 (бол., Капризов, Зуккарелло), 30:10 — 2:3. Маккиннон — 48 (Друэн), 46:32 — 2:4. Рантанен — 40 (п.в.), 58:32 — 2:5.
Вратари: Густавссон (23:50 — 23:53, 56:10 — 58:32) — Аннунен.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 46 (11+18+17) — 36 (18+8+10).
Наши: Капризов (24.45/4/-2), Хуснутдинов (11.33/2/-1) — -.
5 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 803 зрителя.
«Миннесота» уступила «Колорадо» и сохраняет лишь теоретические шансы на попадание в кубковую восьмерку.
«Уайлд» — еще одна команда, которая упустила свои шансы на попадание в плей-офф, а у одного Капризова не получается тащить на себе всю команду. «Миннесота» на десятом месте и отстает от «Кингз» на 10 очков.
Минувшей ночью команда уступила «Эвеланш» со счетом 2:5. У Капризова — одна результативная передача.
Нэйтан Маккиннон не отстает от Никиты Кучерова, форвард «Колорадо» тоже набрал три очка в игре с «Уайлд».