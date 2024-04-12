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Сегодня, 12:15

Кучеров может побить великий рекорд Ягра! Для этого ему нужно набрать девять очков в трех матчах

Кучеров вышел на второе место по очкам в одном сезоне среди европейцев в НХЛ
Кирилл Бурдаков
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Хоккеист Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Доберется ли форвард «Тампы» до отметки в 150 очков?

«Тампа-Бэй» по буллитам проиграла «Оттаве» (2:3 Б), но лидер «Молний» Никита Кучеров оформил две голевые передачи и впервые в карьере набрал 140 очков за сезон. Российский форвард стал вторым европейским игроком в истории, которому покорилась эта отметка. Рекорд по-прежнему удерживает Яромир Ягр, в сезоне-1995/96 принявший участие в 149 результативных атаках «Питтсбурга». Топ-3 замыкает Петер Штястны (139).

Никита Кучеров в&nbsp;матче против &laquo;Оттавы&raquo;. Кучеров прет к «Арт Россу»! Еще никто из россиян не выбивал 140 очков за регулярку
Европейские игроки, набравшие 125 очков в регулярном чемпионате

Кучеров — всего лишь 11-й игрок в истории, набравший 140 очков за одну регулярку. Причем больше чем в одном сезоне подобное удавалось только троим — дважды Филу Эспозито, пять раз Марио Лемье и фантастические 11 раз (с личным рекордом в 215 очков!) Уэйну Гретцки. 150 баллов покорялись шестерым — в том числе рекордсмену нынешнего века Коннору Макдэвиду.

Все игроки, набиравшие 130 очков за регулярный чемпионат

Если Кучеров все же совершит чудо и наберет в оставшихся трех матчах девять очков, то установит сразу два рекорда. Помимо лучшего европейского результата, он отберет у Ягра лучшее достижение для крайних форвардов. Сейчас Никите принадлежит третий результат — после Яромира и канадской легенды «Айлендерс» Майка Босси. Любопытно, что в вингерском топе присутствуют только правые форварды, рекорд левого края — скромные 125 очков — 31 год удерживает Люк Робитайл.

Лидеры по очкам за сезон среди крайних форвардов

Несмотря на две передачи в игре с «Оттавой», Кучеров остался вторым ассистентом сезона, немного не достав до Коннора Макдэвида (98 против 99). Уже в ночь на субботу форвард «Эдмонтона» может предпринять очередную атаку на отметку 100 передач, если, конечно, оправится от повреждения. Нужно отметить, что в XXI веке никому ранее не удавалось ассистировать партнерам больше 96 раз, а последняя сотня была выбита в сезоне-1990/91. Отличился, конечно, Уэйн Гретцки, уже сменивший к тому времени «Эдмонтон» на «Лос-Анджелес».

Все игроки, сделавшие больше 80 передач в XXI веке
Никита Кучеров
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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