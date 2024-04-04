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НХЛ

Сегодня, 09:30

«Могу быть намного лучше». Кучеров переписал российский рекорд всех времен

Форвард «Тампы» Кучеров обновил рекорд российских бомбардиров НХЛ
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Никита Кучеров против Джозефа Уолла в матче «Тампы» с «Торонто» (4:1).
Фото USA Today Sports
Никита Кучеров в матче «Тампы» с «Торонто» (4:1).
Фото USA Today Sports
Никита Кучеров, Эрик Чернак, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос (слева направо).
Фото USA Today Sports
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Форвард «Тампы» обновил достижение для наших бомбардиров лиги и продолжает гонку самых результативных игроков сезона.

«Это хорошее чувство»

Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в гостевом матче «Тампы» с «Торонто» (4:1). Форвард первым в этом регулярном чемпионате вышел на отметку в 130 очков — 42 гола и 88 передач в 74 играх. 86-й номер «Лайтнинг» превзошел свой рекорд результативности для всех россиян в истории лиги — 128 очков в сезоне-2018/19. Пять лет назад нападающий на балл опередил достижение Александра Могильного, теперь может поднять планку национального достижения еще выше. То же самое касается и лучшего клубного результата.

«Очевидно, я знал [о рекорде]. Это хорошее чувство. И чувствую еще лучше, потому что мы выиграли. Знаете ли, я счастлив», — сказал Кучеров. И в своем фирменном стиле немногословного гения добавил: «Мы придерживались игрового плана весь матч, старались следовать нашей игре и нашли способ победить».

«Конечно», — так Никита отреагировал на вопрос, чувствует ли он себя комфортно при такой игре перед плей-офф. И снова не удивил ответом, говоря об уверенных действиях команды, в том числе в защите: «Что ж, у нас есть игровой план, знаете, мы просто ему следуем».

«Нет, я считаю, что еще могу быть намного лучше. Знаете ли, многие ребята в этой комнате [и в этой раздевалке] могут быть лучше. И надеюсь, что мы будем лучше», — сказал Кучеров о своем уровне и его оценке.

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Россиянин выдал новое шоу на льду «Торонто», с которым у «Тампы» особые отношения с учетом конкуренции в одном дивизионе и результатов в плей-офф. В начале февраля во время Матча звезд на этой арене форвард не скрывал важности личных достижений в бомбардирской гонке после командных успехов. Двукратный обладатель Кубка Стэнли получил особый прием от публики, которую завел своим демонстративно несоревновательным отношением к конкурсам.

Никита Кучеров, Эрик Чернак, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос (слева направо).
Фото USA Today Sports

«Он особенный»

Кучеров поучаствовал в голах Виктора Хедмана (при розыгрыше отложенного штрафа), Брэйдена Пойнта (с пасом из-за ворот под давлением Ильи Любушкина) и Ника Пола (едва заметно коснулся шайбы при отборе в своей зоне). Без его передач в Торонто забил только главный снайпер команды — Стивен Стэмкос.

«Он особенный игрок. Вы как бы смотрите за его игрой и пытаетесь сделать это на тренировке, но это совсем не похоже на то, что он делает в игре. Его видение, катание, руки, бросок, хитрость, что ни назови, вы просто смотрите на его игру — и это сумасшествие. Этот пас, обработка, игра в касание от борта, короткий пас прямо на Пойнта и другой пас из-за ворот, такое не увидишь в каждом матче, а он так играет по всей площадке», — сказал Пол.

Кучеров набрал 7 (1+6) очков в четырех матчах. Он начал новую результативную серию после завершения рекордной — из 13 игр, форвард не оставался без набранных очков больше месяца с 22 февраля по 23 марта.

«Я стою здесь каждый вечер и надеюсь, что другие люди видят, насколько он уникальный талант. И вы не сможете быть таким без внутреннего драйва. И если вы посмотрите, как он сыграл третий период, боролся и был на первом плане, делал все те вещи, что и другие игроки, но не получает за это столько похвалы, это просто прекрасный пример. Он нужен нам в больших матчах, он был просто невероятен», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Никита Кучеров. Биография Никиты Кучерова: история покорившего НХЛ форварда

«Лайтнинг» уверенно идут в кубковой восьмерке Восточной конференции как претендент на первую из двух «уайлд кард» и за семь матчей до конца регулярки до четырех очков сократили отставание от «Торонто» и третьего места в Атлантическом дивизионе. Одной из главных звезд игры соседей по таблице стал Андрей Василевский. Голкипер отразил 28 бросков, ему забил только Остон Мэттьюс. Американский центрфорвард провел 63-й гол в сезоне и продолжает поднимать планку личного снайперского рекорда и теперь в паре шагов от достижения Александра Овечкина, рекорда века для снайперов в современной истории лиги в 65 шайб.

Никита Кучеров в матче «Тампы» с «Торонто» (4:1).
Фото USA Today Sports

«Кучеросс»

Сайт НХЛ в заглавном материале о матче «Тампы» с «Торонто» обыграл фамилию Кучерова и название приза лучшему бомбардиру сезона «Арт Росс Трофи». Никита долго лидировал в списке самых результативных игроков регулярки с осени до начала весны. В марте россиянин несколько раз разменивался на вершине с Нэйтаном Маккинноном и шел с конкурентом на минимальной дистанции, к ним вплотную подбирался Коннор Макдэвид.

Никита Кучеров. Бешеная гонка. Кто станет лучшим бомбардиром регулярки: Маккиннон, Кучеров или Макдэвид?

У лучшего бомбардира НХЛ-2018/19 Кучерова теперь 130 (42+88) очков, у Маккиннона — 127 (47+80) и те же 7 матчей до конца регулярки, у самого результативного игрока последних лет Макдэвида — 126 (29+97) и 8 игр в запасе. Гонка продолжается.

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Джон Купер
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Есть рекорд! Кучеров побил свое же достижение и достиг исторической отметки