Овечкин крушил соперников, но так и не забил. Его затмил чешский наследник

У Давида Пастрняк сегодня — 4 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бостон» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Голы: Бержерон — 1 (бол., Пастрняк, Крейчи), 7:58 — 0:1. Пастрняк — 1 (Крейчи, Клифтон), 15:03 — 0:2. Холл — 1 (Пастрняк, Райлли), 26:14 — 0:3. Манта — 1 (Строум, Густафссон), 27:34 — 1:3. Шири — 1 (Дауд), 32:43 — 2:3. Крейчи — 1 (Пастрняк, Заха), 56:17 — 2:4. Линдхольм — 1 (п.в.), 58:55 — 2:5.

Вратари: Кемпер (57:01 — 58:55) — Ульмарк.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (12+10+13) — 30 (15+8+7).

Наши: Кузнецов (21.41/5/-2), Овечкин (22.08/3/-2), Орлов (20.21/3/-1) — -.

Вашингтон. Capital One Arena.

На протяжении последних двух-трех лет мы только и делаем, что хороним «Вашингтон» перед началом сезона. Ну а как иначе? Лидеры «Кэпиталз» неумолимо стареют, лучший друг Александра Овечкина Никлас Бэкстрем больше лечится, чем играет, сам великий снайпер становится все более статичным, а глубина и подбор проспектов в системе не позволяют клубу провести мягкую перестройку и постепенно омолаживать состав. Тем не менее, наблюдать за командой все еще интересно по одной простой причине — погоня ее капитана за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки.

Вот и американских коллег в первом периоде матча открытия с «Бостоном» сегодня, кажется, интересовал не откровенно ужасный состав «Вашингтона», в котором сейчас есть первое звено и все остальные, а то, что Овечкин в первых двух розыгрышах большинства не играл в двух спецбригадах. Погодите, та самая русская машина, которая никогда не ломается, теперь не тянет полные две минуты? Неужели этот ужасный момент наступил? Как оказалось, да. Пусть во второй двадцатиминутке Александр все-таки и остался в своем привычном офис, когда на льду появился второй юнит «Кэпиталз». Правда, удаления «Брюинз» сегодня никак не помогли команде Питера Лавиолетта.

А вот «Бостон» оказался менее расточительным. Для того, чтобы открыть счет и забросить первую шайбу в сезоне, «Мишкам» хватило первого же меньшинства хозяев, которое организовал потерявшийся этой ночью Евгений Кузнецов. Стоило оборонительной четверке «Вашингтона» дать нанести бросок Давиду Пастрняку, как чех сильно зарядил низом, а неувядающий и позабытый на пятаке Патрис Бержерон здорово сыграл на добивании после жесткого отскока от щитка Дарси Кемпера.

И если в эпизоде с первой шайбой чешский снайпер ассистировал партнеру, то в моменте со вторым голом «Брюинз» он все сделал сам и в очередной раз напомнил всем, что он умеет забивать трудовые шайбы. За пять минут до конца первого периода Пастрняк классно вылез из угла в центр, оставив в дураках у борта вечно перспективного канадца Дилана Строума, а затем с разворота мощно зарядил с кистей на уровне колена голкипера. Кажется, к резкому броску вчерашний обладатель Кубка Стэнли оказался не готов.

Ощущения, что «Бостон» вчистую укатывает соперника точно не было. Однако к 26-й минуте «Столичные» уже горели в три шайбы после гола Тэйлора Холла. И по-настоящему заиграли парни в красном аккурат после того, как первый номер драфта 2010 года радостно вскинул руки, а долгожданный ответ «Вашингтон» случился уже в следующей смене, когда Дилан Строум убежал в «2 в 1» вместе с Энтони Мантой, роскошно убрал руками распластавшегося перед ним Коннора Клифтона и выдал партнеру конфетку на пустой угол.

Только в итоге усилий игроков «Кэпиталз» хватило лишь на второй гол от Конора Шири, вернувшего интригу еще в середине матча. У болельщиков хозяев был целый третий период, чтобы увидеть победу своей команды. Но вместо камбэка они получили шайбу от великого чешского деда Давида Крейчи, набравшего три очка и доказавшего этой ночью, что он не зря вернулся в «Бостон» после релаксационного сезона на родине.

Кажется, именно при счете 2:4 Овечкин был больше всего близок к своему первому голу сезоне. За несколько минут до финальной сирены капитан «Вашингтона» бросал просто из убойной позиции после суматохи на пятаке гостей. Однако на пути его выстрела встала рука все того же Бержерона, подстраховавшего вратаря «Мишек» Линуса Улльмарка. В коллекции у 38-летнего канадца уже есть целых пять «Селки Трофи». Похоже, теперь придется выносить ему еще и «Везину».

Поэтому все, чем может похвастаться Овечкин сегодня, так это безумным желанием втыкаться во все живое и десятью силовыми приемами. Все мы, конечно, любим раскатистые хиты Великой Восьмерки. Но разве их мы сейчас ждем от главного преследователя Грецтки?