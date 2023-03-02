Команда Овечкина больше не думает о плей-офф? «Вашингтон» обновил состав и с трудом обыграл аутсайдера

Кажется, мыслей о кубке больше нет.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Фехервари — 5 (Бэкстрем, Макилрат), 8:58 — 0:1. Терри — 17 (Зеграс, Фаулер), 13:01 — 1:1. Уилсон — 6 (ван Римсдайк), 40:08 — 1:2. Зеграс — 20 (Мактавиш, Шаттенкирк), 44:17 — 2:2. Уилсон — 7 (Оши, Алексеев), 61:09 — 2:3.

Нереализованный буллит: Манта (Вашингтон), 41:06.

Вратари: Гибсон — Кемпер.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 23 (9+4+10+0) — 39 (13+17+8+1).

Наши: — - Алексеев (25.08/3/+1), Кузнецов (20.20/2/+1), Овечкин (22.38/3/+1).

2 марта. Анахайм. Honda Center.

Судя по всему, светлые моменты «Вашингтона» уже остались позади. Тоску болельщиков «Кэпиталз» сейчас может скрасить только погоня Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. В остальном же — все грустно. Руководство клуба выбросило белый флаг и за неделю рассталось с Дмитрием Орловым, Ларсом Эллером, Эриком Густафссоном и Маркусом Юханссоном. О кубковых перспективах в обозримом будущем говорить не приходится, да и «Вашингтону» со скрипом дается каждый матч.

Встреча с «Анахаймом» исключением не стала. «Дакс» — одна из худших команд лиги, на которую даже перестали ходить родные болельщики. Джон Гибсон, будучи классным голкипером, вынужден страдать в этом унынии, и только за февраль он провел три матча с 50+ сейвами за игру. Сегодня по его воротам нанесли 36 бросков, но с результативностью у «Вашингтона» по-прежнему дела обстоят неважно (17-е место в лиге). К счастью для команды, форму набирает Том Уилсон, который стал сегодня автором дубля.

Форварду не хватило результативной передачи, чтобы оформить хет-трик Горди Хоу. В третьем периоде Уилсон подрался с Натаном Болье, однако отправить соперника в нокаут у него не получилось. Зато Том стал автором решающего гола в овертайме, принесшего «Столичным» всего вторую победу в последних девяти матчах. В заброшенной шайбе поучаствовал защитник Александр Алексеев, который провел на площадке впечатляющие 25 минут. Теперь шанс закрепиться в основе у россиянина стал более осязаемым.

Победа больших эмоций «Вашингтону» все равно не принесла, так как череда травм в команде по-прежнему продолжается. Сегодня матч не смогли доиграть защитники Мартин Фегервари и Ник Дженсен. В день игры Дженсен продлил с «Кэпиталз» контракт на три года, но повреждение омрачило это событие. Овечкин остался без очков, хотя нанес три броска и порой был заметен. В одном из эпизодов он оказался в выгодной позиции у ворот, но не сумел попасть в ворота. Дальше его команда отправится в гости в Сан-Хосе.

Юбилей Ничушкина

«Колорадо» — «Нью-Джерси» — 5:7 (1:3, 3:3, 1:1)

Голы: Палат — 7 (Братт), 1:07 — 0:1. Бастиан — 5 (Маклеод, Сиверсон), 7:52 — 0:2. Татар — 14 (Хишир, Мерсер), 11:27 — 0:3. Маккиннон — 23 (Ничушкин, Лехконен), 19:46 — 1:3. Хэмилтон — 18 (Маклеод, Вуд), 23:13 — 1:4. Вуд — 10 (бол., Хаула, Мерсер), 25:53 — 1:5. Рантанен — 41 (Мэнсон, Ньюхук), 27:32 — 2:5. Маккиннон — 24 (Байрам), 29:00 — 3:5. Комфер — 13, 29:36 — 4:5. Мерсер — 20 (Грэйвс, Татар), 36:59 — 4:6. Ничушкин — 11 (Лехконен, Жирар), 41:26 — 5:6. Хишир — 26 (п.в., Татар, Мерсер), 58:46 — 5:7.

Вратари: Аннунен (57:36 — 58:46) — Ванечек (Шмид, 41:26).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (10+8+13) — 29 (12+10+7).

Наши: Ничушкин (18.48/5/0) — -.

Денвер. Ball Arena. 18 131 зритель.

«Нью-Джерси» и «Колорадо» выдали безумный матч с 12 заброшенными шайбами. В начале второго периода «Девилз» вели со счетом 5:1, и казалось, что гости спокойно доведут дело до победы. Однако «Эвеланш» выдали сумасшедший игровой отрезок и забили три гола за две минуты.

Автором одной из шайб в матче стал Валерий Ничушкин, который после травмы набрал отличную форму. Он продлил серию с очками до шести игр, а также достиг рубежа в 200 набранных баллов в НХЛ. Кроме того, Ничушкин отметился результативной передачей на Нэтана Маккиннона, а в активе россиянина теперь 27 (11+16) очков в 31 игре.

И все-таки голевая перестрелка осталась за «Нью-Джерси». В составе победителей главным героем стал 21-летний нападающий Доусон Мерсер. Именно его шайба стала победной, а молодой канадец забил в седьмом матче подряд. Мерсер набрал 4 (1+3) очка и стал первой звездой встречи. «Девилз» продолжают зажигать, и это еще в составе команды не дебютировал Тимо Майер! Невероятный сезон для «Нью-Джерси», и Александру Георгиеву повезло, что сегодня он остался в запасе. Павел Францоуз травмирован, а место в воротах доверили молодому Юстусу Аннунену. Свой четвертый матч в НХЛ он точно запомнит надолго.