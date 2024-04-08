Гол белорусского богатыря не спас «Вашингтон». Команда Овечкина отдаляется от плей-офф

«Кэпиталз» потерпели шестое поражение подряд, уступив «Оттаве» в овертайме.

Борьба за плей-офф на «Востоке» напоминает остросюжетный боевик. В конце регулярного чемпионата в нее включился «Питтсбург», который выдал впечатляющий отрезок с середины марта. «Вашингтон», напротив, разочаровал последними результатами и к игре с «Оттавой» подошел с пятью поражениями подряд. Пробуксовка в ключевой момент сезона может стоить «Кэпиталз» места в плей-офф. Против «Сенаторз», которые остались без турнирной мотивации, команда Спенсера Карбери сыграла невзрачно и уступила в овертайме.

В первом периоде «Вашингтон» быстро открыл счет. Не сказать, что гол Макса Пачиоретти вытекал из хода матча, но «Столичные» умеют выжимать максимум из редких моментов. Это получается не в каждой игре, но с «Оттавой» навык отчасти сработал. «Сенаторз» больше владели шайбой в первом периоде, чаще бросали (им бы только прицел поправить, очень много шайб пролетело мимо створа), хотя начало матча больше ушло на разведку. Со второго отрезка игра пошла повеселее. Гости все-таки нашли способ, как пробить Чарльза Линдгрена, и после шайбы Марка Кастелича, который забивает по большим праздникам, «Вашингтону» пришлось добавить изобретательности в чужой зоне. Правда, получалось это с переменным успехом.

Что удалось Спенсеру Карбери в нынешнем сезоне, так это лишить «Кэпиталз» зависимости от лидеров в атаке. Ти Джей Оши сегодня так и не вернулся в состав. Не слишком много проблем для вратаря «Оттавы» Йоонаса Корписало создала номинальная первая тройка Строума с Овечкиным и Уилсоном. Даже когда «Вашингтон» получил большинство 5х3, «Сенаторз» отбились, хотя по сезону «меньшевики» Жака Мартина не впечатляют. Очень вовремя для «Столичных» Алексей Протас вспомнил, что не забивал с 26 февраля. Белорус становится специалистом по «Оттаве». Последний гол габаритный форвард также отгрузил «Сенаторз», а сегодня прервал затишье и забросил важную шайбу во втором периоде.

В третьем периоде «Вашингтон» нажил сам себе проблемы, получив два меньшинства. «Оттава» удаления не использовала, зато забила в равных составах. Ридли Грейг наказал «Кэпиталз» за преждевременную успокоенность. Пропущенный гол разбудил хозяев. Хорошая смена удалась тройке Строума в конце периода, когда уставшая пятерка «Сенаторз» почти минуту каталась по зоне на прямых ногах. Овертайм стал логичным следствием убаюкивающей игры в основное время. «Оттаве» хватило 41 секунды, чтобы забрать победу. Линдгрен не справился с дальним броском Джейка Сандерсона. Защитник идеально поймал момент, когда свой же партнер перекрыл обзор голкиперу, и удачно доставил шайбу до ворот.

Шестым поражением подряд «Вашингтон» усложнил задачу по выходу в плей-офф. Камбэк «Оттавы» явно с воодушевлением восприняли «Айлендерс», «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфия». Именно эти клубы разыграют последние путевки в кубковую весну. Ужасный отрезок не перечеркнул шансы «Кэпиталз». Впереди у команды Карбери важнейший во всех смыслах матч с «Ред Уингз». Отнестись к нему стоит с повышенной концентрацией и сыграть изобретательнее, чем сегодня с «Оттавой». «Вашингтон» дважды позволил сопернику сравнять счет, а овертайм «Сенаторз» завершили очень быстро. Игра на удержание принесла «Столичным» только одно очко. От команды, которая бьется за плей-офф, хочется видеть больше драйва и агрессии в атаке.