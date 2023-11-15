Овечкин не забил, но «Вашингтон» обыграл чемпиона. Команду затащил вратарь

« Кэпиталс » выиграли третий матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Строум — 7 (Милано), 16:39 — 1:0. Макмайкл — 4 (п.в., Карлсон, Сандин), 59:11 — 2:0. Маленстин — 2, 59:27 — 3:0.

Вратари: Линдгрен — Томпсон (57:52 — 59:11).

Штраф: 9 — 14.

Броски: 31 (10+11+10) — 35 (14+11+10).

Наши: Алексеев (11.05/0/+1), Кузнецов (18.42/3/+1), Овечкин (21.59/3/+1) — Барбашев (16.03/3/-1), Дорофеев (13.54/1/-1).

15 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 16598 зрителей.

«Вашингтон» этой ночью совершил маленькое чудо для своих фанатов и одержал третью победу подряд, обыграв в столице США «Вегас». Причем сделал это не без кучи спасений своего голкипера Чарли Линдгрена. После тяжелой встречи с «Нью-Джерси» американский вратарь в матче с «Айлендерс» получил заслуженный отдых, а сегодня вновь появился в рамке и уверенно засушил действующего чемпиона, отразив все 35 бросков по своим воротам.

Для того, чтобы обыграть «Голден Найтс«, «Кэпиталз» хватило шайбы Дилана Строума в концовке первого периода, которая стала для него уже седьмой в этом сезоне и позволила упрочить лидерство в снайперской гонке команды. На 17-й минуте он воспользовался бильярдной передачей Сони Милано от борта, вывалился «2 в 1» вместе с Мэтью Филлипсом и поразил правую девятку Логана Томпсона.

А вот у идущего позади Строума с четырьмя голами Овечкина игра сегодня не задалась. Уже в первой смене Александр получил удар клюшкой в область шеи от Брейдена Макнэбба, после которого тот упал и покатил на лавку в согнутом положении. Изначально арбитры «зажгли» удаление на капитане хозяев, но после небольшого совещания посчитали, что клюшка защитника «Рыцарей» попала в россиянина по инерции в момент передачи на партнера. Похоже, этот момент куда больше рассердил болельщиков хозяев в соцсетях, чем главного тренера «Кэпс» Спенсера Карбери.

Досталось от игроков «Вегаса» и Евгению Кузнецову, получившему во второй двадцатиминутке грязный удар локтем голову от Пола Коттера. В этом эпизоде судьи уже жалеть игрока гостей не стали и дали ему вполне заслуженный матч-штраф. К счастью, россиянин оказался в порядке и сумел продолжить игру. Вот только пятиминутное большинство хозяева бездарно разбазарили, а самый явный голевой шанс во время него создал нападающий «Голден Найтс» Вильям Карлссон. Кстати, последний раз «Кэпиталз»реализовывали численное преимущество 28 октября в матче с «Миннесотой», точно тревожит Карбери. Так что семь матчей без голов в большинстве — повод для серьезных рефлексии.

И если бы не монументальная игра от Линдгрена, логично ставшего первой звездой встречи, то парни из Колумбии вряд ли бы добыли этой ночью очередные два очка. Во все стрессовые для «Вашингтона» отрезки матча он был на высоте и точно заслужил первый сухарь в этом сезоне.

Окончательно же сняли вопрос о победителе хозяева за 49 секунд до финальной сирены шайбой Коннора Макмайкла в формате «5 на 6». Оказавшись перед пустыми воротами «Вегаса» вместе с Овечкиным, молодой канадец расшаркиваться перед великим снайпером не стал и отличился четвертый раз в регулярке. Впрочем, свой шанс побить рекорд Гретцки по голам в пустые ворота Александр упустил всего за несколько мгновений до этого, не сумев устоять на ногах в самый ответственный момент. А потому ему оставалось лишь поздравить своего партнера с седьмой победой в последних девяти матчах.

Чинахов забросил первую шайбу в сезоне

«Коламбус» — «Питтсбург» — 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Голы: Кросби — 8 (Петтерссон, Летанг), 4:10 — 0:1. Марченко — 4, 10:29 — 1:1. Чинахов — 1 (Гудбрэнсон, Веренски), 19:28 — 2:1. Гюнцель — 6 (Хиностроза, Кросби), 27:04 — 2:2. Карлссон — 5 (Малкин, Ракелль), 48:40 — 2:3. Тексье — 3 (Керали, Дэнфорт), 51:45 — 3:3. Кросби — 9 (Карлссон, Гюнцель), 54:28 — 3:4. Кросби — 10 (п.в., Раст), 59:23 — 3:5.

Вратари: Мерзликинс (58:30 — 59:23) — Джерри.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 31 (6+13+12) — 43 (12+12+19).

Наши: Воронков (13.28/0/-1), Марченко (13.56/1/+1), Проворов (22.51/2/0), Чинахов (13.22/2/0) — Малкин (15.53/2/-1).

15 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 16596 зрителей.

Российская молодежь «Коламбуса» с каждым матчем чувствует себя все более уверенно. Чего не скажешь о самой команде Паскаля Венсена, проигравшей в десятый раз за последние 11 матчей.

Хотя начиналось все для «Блю Джекетс» в игре с «Питтсбургом» все вполне неплохо. Хозяева пропустили первыми, увидев на четвертой минуте шайбу от Сидни Кросби, но довольно оперативно сравняли счет благодаря набравшему неплохой ход в ноябре Кириллу Марченко. В середине первого периода российский нападающий обокрал в районе своей синей линии Евгения Малкина, пролетел среднюю зону, раздел движением под клюшку Райана Ши, вылез на пятак и с неудобной переиграл Тристана Джерри, набрав свое шестое очко в ноябре.

А за полминуты до конца стартовой двадцатиминутки фанаты «Жакетов» наконец-то увидели первую шайбу в сезоне Егора Чинахова, у которого после безрезультативных четырех матчей за основу замаячила перспектива возвращения в родной «Авангард». Во время позиционной атаки хозяев он на вираже вылез из угла в центр и здорово воспользовался трафиком от Буна Дженнера, прошив кистевым голкипера «Пингвинов» в ближний угол.

Однако гости прерывать свою четырехматчевую победную серию не пожелали и во втором периоде снова вышли вперед после шайб ДжейкаГюнцеля и Эрика Карлссона, которому организовал классный поперечный голевой пас в левый офис Евгений Малкин.

На 51-й минуте «Коламбус» вновь сумел сравнять усилиями Алекса Тексье. Однако вскоре хозяева увидели шоу имени Кросби. Сперва 36-летний Малыш Сид великолепно подставил клюшку под бросок все того же Карлссона и вывел «Питтсбург» вперед, а в самой концовке забросил в пустые ворота, поставив точку в матче и оформив свой 16-й хет-трик в НХЛ.

И если вчера главный тренер «Пингвинов» Майк Салливан расплывался в комплиментах Малкину, назвав Джино «самым опасным игроком, которого когда-либо видел», то сегодня ему однозначно придется делать реверанс капитану, который набрал очки уже в девятом матче подряд и ушел со льда без очков в этом сезоне всего один раз. Ну и можно ли после такого сбрасывать со счетов старую гвардию из Пенсильвании?