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Сегодня, 08:30

Слезы Бобровского и русский герой с сыном. Как «Вегас» праздновал Кубок Стэнли

Отдел хоккея «СЭ»
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев с сыном.
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Первый трофей клуба в истории.

Третий период последнего матча сезона НХЛ можно было не проводить. Болельщики «Вегаса» уже вовсю скандировали, что хотят кубок, а их любимая команда за первые 40 минут пятой игры накидала шесть шайб в ворота «Флориды». Где-то на трибунах улыбался знаменитый рэпер 50 Cent, принимавший участие в разогреве толпы перед матчем.

В итоге «Вегас» забил аж девять голов и начал праздновать секунд за 15 до финальной сирены. Игроки со скамейки «Голден Найтс» начали выпрыгивать на лед еще до сирены, но никто и не думал штрафовать их за нарушение численного состава.

Игроки &laquo;Вегаса&raquo; Ши&nbsp;Теодор и&nbsp;Марк Стоун празднуют забитый гол. «Вегас» — чемпион! В решающем матче «Флориду» размазали по льду

Смотреть на Сергея Бобровского было тяжело. Российский вратарь с трудом сдерживал слезы. Бобровский вытащил три серии плей-офф для «Флориды», но на финал у команды банально не хватило сил — соперник был намного сильнее.

Камеры выхватывали на трибунах ликовавшего президента «Вегаса» по хоккейным операциям Джорджа Макфи. Он приложил руку к созданию чемпионского «Вашингтона» — 2017/18, но за четыре года до триумфа покинул «Кэпиталз». А затем перешел в «Вегас» и проиграл бывшему клубу в финале. И вот сегодня Макфи впервые в карьере наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли.

Форвард &laquo;Вегаса&raquo; Иван Барбашев c&nbsp;Кубком Стэнли. Сказка главного русского героя плей-офф! Барбашев уже выиграл больше Кубков Стэнли, чем Овечкин

На послематчевом рукопожатии Бобровский дольше остальных общался с Эдином Хиллом — вратарем «Вегаса», покорившим своей игрой абсолютно всех.

Приз самому ценному игроку достался Джонатану Маршессо, который прошел вместе с «Вегасом» путь от самого первого матча в истории клуба. Забавно, что Макфи забрал Маршессо с драфта расширения после того, как его не защитила «Флорида».

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев передает Кубок Стэнли голкиперу Эдину Хиллу.
Фото USA Today Sports

Хрипевший на интервью Марк Стоун первым поднял кубок на правах капитана. Кажется, на арене были слишком заворожены празднованием своей любимой команды и минут семь-восемь не могли включить знаменитый хит Quenn «We are the champions». Донесся он, только когда кубок из рук партнеров получил российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев.

На льду Барбашева, выигравшего уже второй кубок в карьере, поздравила семья, а позже в сети появилось милое фото из раздевалки.

Иван Барбашев
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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