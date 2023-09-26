Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Суперлига (архив)
Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 18:58

ИИХФ не будет обсуждать возвращение юниорских сборных России

Руслан Минаев
Люк Тардиф.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не планирует обсуждать возвращение юниорских сборных России на международные соревнования.

«Такого вопроса нет в повестке [конгресса]», — цитирует президента организации Люка Тардифа ТАСС.

Конгресс ИИХФ пройдет с 5 по 7 октября в Португалии.

«Мы проинформируем конгресс о ситуации, связанной с Федерацией хоккея России, Континентальной хоккейной лигой и [вратарем] Иваном Федотовым», — добавил Тардиф.

Сегодня, 26 сентября, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил руководству организации допустить к участию в международных соревнованиях сборные России до 17 лет.

1 сентября ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь сыграл в матче открытия сезона КХЛ против «Ак Барса».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года.

Источник: ТАСС
Иван Федотов
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
3
Обсудить
Читайте также
Клишина: «Решив рожать, я потеряла полмиллиона долларов. Минимум»
Биография Никиты Нагорного: жизнь и карьера олимпийского чемпиона
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В Федерации дзюдо России заявили, что сборная готовится к чемпионату Европы
В Госдуме РФ назвали положительным решение УЕФА о допуске сборных России до 17 лет на международные соревнования
УЕФА не отменит отстранение взрослых сборных России
Сборные России до 17 лет будут допущены к международным турнирам УЕФА без флага, гимна и государственных символов
Исполком УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах
Вяльбе — о действиях МОК в отношении России: «Это тупое унижение целой страны»
Материалы сюжета: Федотов, ЦСКА и «Филадельфия»: подробности дела между КХЛ и НХЛ
В ИИХФ рассказали о скором визите дисциплинарного совета по делу Федотова
В ИИХФ ответили на вопрос, когда будут определены новые санкции по делу вратаря ЦСКА Федотова
Федерация хоккея России собирается оспорить штраф, наложенный на нее ИИХФ из-за Федотова
Эксперт Щитов — о вратаре Федотове: «Думаю, пару месяцев уйдут на адаптацию»
Тардиф объяснил, когда будут определены новые санкции по делу вратаря ЦСКА Федотова
Тардиф заявил, что ИИХФ полна решимости бороться за соблюдение порядка в ситуации с Федотовым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Задоров рассказал о безумных бонусах игрокам сборной России за победу на ЧМ