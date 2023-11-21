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Кубок мира

Сегодня, 11:02

Быков считает, что Кубок мира-2025 без участия России будет неполноценным

Константин Белов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что сборная России не примет участия в Кубке мира в 2025 году.

Ранее об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман.

«На мой взгляд, турнир будет неполноценным без участия сборной России! В любом случае наши спортивные чиновники должны искать решение для спарринг-матчей с другими странами», — сказал Быков «СЭ».

По сведениям источника, турнир продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке. Ожидается, что в Кубке мира примут участие 4 или 6 команд, сборная России не будет допущена.

Последний раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады, Россия в полуфинале уступила канадцам со счетом 3:5.

Кубок мира
Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
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Источник: Россия не примет участия в Кубке мира-2025

Глава NHLPA Уолш заявил, что Россию могут не допустить до участия в Кубке мира-2025