«Мы не можем играть против русских». Шведы грозят бойкотировать Кубок мира, но решать все за них будут в Америке

Все зависит от позиции НХЛ.

Кубок мира — турнир, с которого может начаться возвращение России в мировой хоккей в феврале 2024 года. Об этом говорят не первый день. Однако вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг и его коллеги настроены категорически против. В интервью Aftonbladet функционер заявил, что все европейские федерации откажутся от матчей с Россией. Это вряд ли можно считать неожиданностью, учитывая то, как относятся в Старом Свете к текущей политической ситуации. «Мы четко дали понять с европейской точки зрения, что пока не можем играть против российской команды», — отметил Форсберг.

К позиции шведа, которого некоторые коллеги второпях перепутали с его полным тезкой, знаменитым соотечественником, бывшей звездой НХЛ и национальной сборной, можно было бы отнестись спокойно. Однако на прошлой неделе вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли перед вынесенными матчами «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Праге выступил по поводу участия сборной России на Кубке мира в феврале 2024 года. Ранее заокеанские функционеры пытались изо всех сил уходить от конкретики, но теперь произнесли совсем другие слова. «Если мне надо сегодня было ответить на вопрос, сыграет ли Россия на турнире, я сказал бы «нет», — заявил функционер. — Мы не позовем эту команду, если ее текущий статус останется неизменным».

Обратите внимание на ключевые слова из фраз двух спортивных чиновников — «пока» и «если». Большим спортивным боссам нельзя держать язык за зубами и не реагировать на глобальную повестку. Но рубить сплеча им не с руки. Все еще может измениться. Абсолютно уверен, что функционеры оставляют себе место для маневра. В данной ситуации следует в первую очередь ориентироваться на позицию НХЛ. По большому счету Форсберг лишь подтвердил то, что ранее заявил Дэйли, и значимой ценности слова шведа не несут.

Европейский хоккей давно находится на второстепенных позициях и не может активно продвигать свою точку зрения. Более того, с уходом Рене Фазеля с поста президента ИИХФ ситуация стала еще хуже. Его преемнику Люку Тардифу категорически не хватает опыта и талантов своего предшественника. В такой ситуации голос европейских федераций, который прозвучал только сейчас, воспринимается скорее как попытка получить хорошие условия на будущее.

НХЛ должна договариваться с национальными ассоциациями и платить определенные суммы за участие сборных в Кубке мира. Если политическая ситуация изменится, то у лиги не будет препятствий для участия сборной России в турнире. Большие деньги всегда побеждают.

Куда интереснее вспомнить результаты голосования на конгрессе ИИХФ в конце сентября. Тогда были утверждены принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену, причем 98 человек проголосовали за, 10 — против, 11 — воздержались. Команды всех возрастов начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона.

К позиции Форсберга следует отнестись с пониманием, но без экзальтации. Ключевые решения по Кубку мира будут принимать совсем другие люди и на другом континенте. Сейчас переживать как минимум рано.