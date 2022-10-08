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Сегодня, 21:10

НХЛ заявила, что уже не ждет Россию на Кубке мира. Но не все так просто

Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты сборной России на Олимпиаде-2022.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Билл Дейли.
Фото Global Look Press
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Лига выбрала хитрую выжидательную позицию.

Дэйли сказал то, что хотели услышать в Чехии

На пресс-конференции вице-президента НХЛ Билла Дэйли перед вынесенными матчами «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Праге ему задали вопрос об участии сборной России на Кубке мира в феврале 2024 года. Совсем недавно заокеанские функционеры пытались изо всех сил уходить от любой конкретики. Сейчас Дэйли, оказавшись в Европе, произнес совсем другие слова, которые приводит чешский портал iSport.

«Если мне надо сегодня было ответить на вопрос, сыграет ли Россия на турнире, я сказал бы «нет», — заявил функционер. —  Мы не позовем эту команду, если ее текущий статус останется неизменным. Планируем, что на Кубке мира сыграют восемь сборных, но можно еще будет добавить двух-трех участников».

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Более жесткая, чем ранее реплика на первый взгляд может свидетельствовать об изменившейся риторике. Однако Дэйли находится в Чехии, правительство которой в настоящий момент категорически настроено против России, и сказал то, что хотели услышать местные журналисты. Чиновники чешского МИДа недавно пытались наложить запрет на приезд российских хоккеистов, выступающих в «Сан-Хосе» и «Нэшвилле». НХЛ тогда отреагировала резко — пригрозила бойкотом мероприятия и продавила свою позицию.

Вопрос с возвращением российского спорта на международную арену будет периодически всплывать в ближайшие годы. Даже в том случае, если политические разногласия между Россией и Западом никуда не денутся. Этот тема интересна и сейчас, когда о разрядке в интернациональных отношениях остается вроде бы только мечтать.

На днях Международная федерация бокса вернула россиянам и белорусам право выступать под своими флагами на крупных турнирах. Значение данного решения пока в большей степени символическое. Федерацию возглавляет российский представитель Умар Кремлев, сумевший продавить свою позицию. Велика вероятность, что представители западных стран отреагируют бойкотом, но важен сам факт. Все, как водится, не так однозначно.

Билл Дейли. Фото Global Look Press
Билл Дейли.
Фото Global Look Press

Лига осторожничет

НХЛ, несмотря на текущую обстановку, блестяще защищает свои интересы, отказываясь от политических высказываний и оставляя себе место для маневра. Рано или поздно всем сторонам придется сесть за один стол, чтобы мирным путем завершить конфликт на Украине. Экономика в конечном счете возьмет верх над политикой. Особенно это будут приветствовать американцы, которые умеют считать деньги, как мало кто другой в мире.

Абстрагироваться от политических пристрастий, когда кризис в самом разгаре, крайне сложно. Но НХЛ показывает отличный пример того, как надо планировать стратегию на ближайшее будущее и не переступать через красные линии. Возможно, у боссов лиги есть понимание, что дальнейшая эскалация конфликта уже ничего не даст, а свои дивиденды от введения санкций США уже получили.

Хоккей
НХЛ
Сборная России по хоккею
Билл Дэйли
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