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16 мая, 10:50

Брылин заявил, что ему неинтересно смотреть ЧМ-2023 без сборной России

Алина Савинова
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Российский тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин поделился мнением о чемпионате мира по хоккею.

«Видел краем глаза, что чемпионат начался, но мы только закончили сезон, поэтому был занят совсем другим. Опять же, без сборной России смотреть неинтересно, поскольку когда я смотрел турнир раньше, то всегда следил за нашей командой. Может, когда пойдут игры на вылет, посмотрю. Если честно, особо смотреть турнир не собирался», — приводит ТАСС слова Брылина.

ЧМ-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не принимают участия в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/17756437
Сергей Брылин
Хоккей
Сборная России по хоккею
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