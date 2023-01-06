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Сегодня, 19:27

Конгресс ИИХФ рассмотрит вопрос выполнения условий для реинтеграции команд России и Белоруссии

Артем Бухаев
Корреспондент
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
Фото Global Look Press
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил «СЭ», что конгресс ИИХФ рассмотрит выполнение условий для возвращения команд из России и Белоруссии на международные соревнования.

«ИИХФ рассмотрит возвращение России? Как и каждый конгресс, каждый год. Конгресс ИИХФ в мае решит, выполнены ли условия для реинтеграции команд из России из Белоруссии», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года сборные России и Белоруссии были отстранены от всех международных соревнований под эгидой ИИХФ.

Конгресс ИИХФ пройдет в Финляндии в конце мая 2023 года.

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Люк Тардиф
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