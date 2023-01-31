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Сегодня, 20:43

Президент ИИХФ заявил, что не будет терпеть давления в вопросе возможного возвращения российских сборных в международные турниры

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что не будет терпеть давления со стороны России и Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе возможного возвращения российских сборных в международные турниры.

«Мы всегда принимаем решения с учетом безопасности игроков, в том числе игроков из России и Белоруссии. Мы должны принимать решения вне моральных вопросов. Мы организуем хоккейные мероприятия, а не решаем мировые проблемы.

Существует давление со стороны России. Мы не приемлем политического давления. Его частью является политическое давление с любого направления. Мы также столкнемся с давлением со стороны МОК. Мы должны принимать решения, невзирая на давление, и думать о том, что лучше для спорта», — цитирует Тардифа РИА "Новости" со ссылкой на финское издание Ilta-Sanomat.

В 2022 году ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от всех соревнований под эгидой организации. По причине этого сборные пропустили чемпионаты мира в различных возрастных категориях, а также пропустят предстоящий ЧМ-2023, который пройдет в Тампере и Риге.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
МОК
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