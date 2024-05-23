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Сегодня, 10:20

Новиков: «От возвращения России спорт и болельщики только выиграют»

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал возможное возвращение отечественных спортсменов на международные турниры.

«Я как болельщик должен выразить уважение хоккею за то, что он дает возможность смотреть игры в мае на американском континенте и чемпионате мира в Праге. Хоккей живет. Я надеюсь, что мы туда вернемся и будем участвовать. Это придаст больший соревновательный и политический уровень. От этого противостояния спорт и болельщики только выиграют», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве. Ранее стали известны четвертьфинальные пары турнира.

Сборная России отстранена от международных соревнований по решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Юрий Новиков
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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