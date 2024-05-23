Новиков: «От возвращения России спорт и болельщики только выиграют»

Сегодня, 10:20
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал возможное возвращение отечественных спортсменов на международные турниры.
«Я как болельщик должен выразить уважение хоккею за то, что он дает возможность смотреть игры в мае на американском континенте и чемпионате мира в Праге. Хоккей живет. Я надеюсь, что мы туда вернемся и будем участвовать. Это придаст больший соревновательный и политический уровень. От этого противостояния спорт и болельщики только выиграют», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве. Ранее стали известны четвертьфинальные пары турнира.
Сборная России отстранена от международных соревнований по решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).