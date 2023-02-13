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Сегодня, 19:46

Боец UFC обвинил Махачева в мошенничестве

Давид Хачатрян
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Товарищ по команде чемпиона полулегкого веса UFC Александра Волкановски (25-2) Дэн Хукер (22-12) выдвинул против чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) серьезные обвинения, заявив, что россиянин нанял медсестру, которая поставила ему капельницу для регидратации после взвешивания к UFC 284.

«Тупой придурок думает, что может полететь в Австралию и нанять медсестру, которая поставит ему капельницу, и мы ничего не узнаем. Жуликоватая собака», — написал Хукер в Twitter.

После Хукер написал: «Докажи, что я не прав. Спорим, что не сможешь? Если он не читерит, он не побеждает».

USADA запрещает внутривенные инфузии и/или инъекции, делая исключение только для тех, кто получал внутривенную терапию «во время госпитализации, хирургических операций или клинических исследований».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Дэн Хукер
Ислам Махачев
UFC
ММА
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