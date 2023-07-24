Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:30

Пауло Коста: «Чимаев бегал от меня, но UFC вразумили этого парня»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) не уверен, что Хамзат Чимаев (12-0) подписал контракт на бой.

«У нас есть бой. 21-го октября в Абу-Даби. Потрясающий кард. Контракт подписан. Лично мной так точно. Ждем «чеченского гурмана». Как все вы знаете, он бегал от меня. Пытался устроить себе поединок с какими-то другими ребятами. С кем-то из весовой полегче, но в UFC вразумили этого парня. Поздравляю Дану и Хантера, что сделали такой потрясающий кард. Там будут еще другие классные бои. Вы увидите много мотивированных ребят, которые хотят драться. Абу-Даби, я иду», — сказал Коста в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Изначально Коста должен был подраться с Икрамом Алискеровым (14-1) на UFC 291.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
1
0
Читайте также
Халеп публично оскорбили за уменьшение груди. Болельщики устроили кампанию в защиту теннисистки
«Зенит» продаст Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро
ВС РФ пресекли попытки ВСУ высадиться в районе Антоновского моста
Минобороны заявило о пресечении атаки двух беспилотников в Москве
Мишустин начал поездку по Дальнему востоку с визита во Владивосток
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чимаев готов стать тройным чемпионом: «Скоро я соберу все титулы»