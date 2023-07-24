Пауло Коста: «Чимаев бегал от меня, но UFC вразумили этого парня»

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) не уверен, что Хамзат Чимаев (12-0) подписал контракт на бой.

«У нас есть бой. 21-го октября в Абу-Даби. Потрясающий кард. Контракт подписан. Лично мной так точно. Ждем «чеченского гурмана». Как все вы знаете, он бегал от меня. Пытался устроить себе поединок с какими-то другими ребятами. С кем-то из весовой полегче, но в UFC вразумили этого парня. Поздравляю Дану и Хантера, что сделали такой потрясающий кард. Там будут еще другие классные бои. Вы увидите много мотивированных ребят, которые хотят драться. Абу-Даби, я иду», — сказал Коста в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Изначально Коста должен был подраться с Икрамом Алискеровым (14-1) на UFC 291.