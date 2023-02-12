Махачев рассказал о реакции Хабиба на его бой с Волкановски

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) сказал, что после боя ему позвонил экс-чемпион в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов (29-0) и заявил, что иногда бойцу необходимы такие тяжелые поединки.

«Хабиб сказал, что я уже стал старым, и добавил, что иногда мне нужны такие бои и такой опыт, — сказал Махачев в интервью ESPN. — Я ответил, что если он приехал бы, то все было бы намного проще. Но все окей. Он сказал, чтобы я возвращался, что нам нужно сделать работу над ошибками и готовиться к следующему бою».

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.