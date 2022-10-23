Махачев — новый чемпион UFC! Преемник Хабиба задушил Оливейру как на тренировке

Ислам успешно воплотил в жизнь план отца Хабиба.

В рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби состоялось главное событие вечера — Ислам Махачев встретился с Чарльзом Оливейрой в поединке за вакантный пояс в легком дивизионе. Титул стал бесхозным в мае 2022-го, когда бразилец не уложился в вес перед защитой против Джастина Гэтжи. Оба бойца подошли к бою на безумных победных сериях: десять удачных схваток у Махачева и на одну больше у Чарльза. Впервые в истории UFC столкнулись бойцы с винстриками в десять и более побед.

Многие фанаты и эксперты сомневались, заслуженно ли Ислам получил титульный шанс: в его победной серии нет ни одного бойца из первой пятерки. Лучший в рейтинге, кого одолел Махачев, это Дэн Хукер, который находился на шестой строчке. Но последние четыре боя россиянин закончил досрочно, а практически всех побед добился в доминирующем стиле — учитывая, что альтернатив у UFC не было, Махачев — самый логичный выбор.

В неделю боя и Чарльз, и Ислам были полны уверенности в себе. Махачев не сомневался, что джиу-джитсу бразильца ничего не противопоставит его навыкам в борьбе, а Оливейра обещал финишировать соперника в первом раунде. У мужчин вышла очень напряженная дуэль взглядов — они пристально смотрели друг на друга, «состыковавшись» носами. Не было сомнений, что поединок выйдет не менее нервным.

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Фото Reuters

Оливейра начал бой с размашистого хай-кика, который не дошел до цели. Ислам успел попасть правым хуком, но вскоре Чарльз перевел соперника на канвас, где попытался заключить его голову треугольник. Махачев выбрался и принялся накидывать удары из гарда. Бразилец сумел подняться из-под Ислама, но бойцы провели на ногах всего несколько секунд — до тех пор, пока Махачев не бросил Чарльза через бедро. Россиянин снова оказался сверху, но Оливейра прижимал его к себе, отчего доносить удары было сложнее. Ислам упорно бил соперника, в том числе локтями — Оливейра выживал, но в конце едва не поймал россиянина на армбар. Несмотря на потуги Чарльза, благодаря контролю в партере этот раунд судьи, скорее всего, отдадут Махачеву.

Вторая 5-минутка началась в стойке — бойцы обменялись точным выстрелами и перешли в клинч у сетки. Махачев пытался бросить бразильца, но тот блестяще защищался и отстоял право биться в стойке. Но на ногах Оливейра не выглядел лучше — он больше пропускал, а за две минуты до сирены вовсе плюхнулся в нокдаун. Ислам набросился на бразильца, обхватил его шею и моментально задушил ручным треугольником — вышло даже проще, чем все ожидали.

Ислам Махачев. Фото Reuters

Махачев — новый чемпион UFC! Сразу после победы он бросился в объятия Хабиба. «Этот пояс для моего тренера, Абдулманапа Нурмагомедова», — сказал Ислам после поединка. План отца Хабиба безотказно работает: вслед за сыном пояс забрал лучший ученик. После объявления результата Хабиб посадил Ислама на шею и прокатил по клетке. По словам Нурмагомедова, следующая цель — Алекс Волкановски, с которым Махачев побьется в Австралии. Чемпион в полулегком дивизионе в лучших традициях поп-ММА поднялся в клетку, грозно посмотрел на Ислама и подтвердил, что готов.