Ян проиграл красноволосому американцу О'Мэлли. О поясе можно забыть

Судьи решили, что Шон заслужил победу больше, чем российский боец.

На турнире UFC 280 в Абу-Даби состоялось третье по значимости событие вечера — Петр Ян встретился с Шоном О'Мэлли. Российский боец провел первый поединок с марта 2022-го, когда он раздельным решением судей уступил Алджамейну Стерлингу в реванше. Американец в последнем бою бился с бразильцем Педро Муньозом, но схватку признали несостоявшейся из-за тычка в глаз.

Перед поединком Петр шел на первой строчке рейтинга легчайшего дивизиона — О'Мэлли же добрался лишь до 11-й. Ян согласился биться с бойцом по прозвищу Сахарок, потому что все соперники из верхушки топ-15 уже были забронированы, а Петр не хотел простаивать. Изначально титульные перспективы этот поединок не нес, но в преддверии него глава UFC Дана Уайт пообещал, что победитель станет первым претендентом на пояс и подерется с лучшим в противостоянии Стерлинга и Ти Джея Диллашоу.

В октагон Петр вышел под песню DRUMMATIX «Бойцовская тропа», посвященную ему самому. Впервые за долгое время появление Яна в клетке не сопровождалось треком Ноггано «Стволок за поясок». Что касается Шона, то он прогулялся по «Этихад Арене» под Lupe Fiasco.

С первых секунд боя Петр сокращал дистанцию — Шон, напротив, пытался держаться подальше. Ян несколько раз чуть не сбил с ног американца лоу-киками, тот отвечал джебами, причем дважды получил замечание от судьи, потому что снова чуть не закончил бой тычком в глаз. За полторы минуты до сирены Петр оформил мощный тейкдаун, но Сахарку удалось быстро подняться. А прямо перед окончанием раунда О'Мэлли сам попробовал побороться и даже залез за спину в стиле Стерлинга, но пять минут истекли.

На старте второго отрезка О'Мэлли потряс российского бойца, но уже скоро получил ответ, после чего оба оказались в центре клетки. Петр недолго бил Шона из гарда — тот снова нашел силы подняться. Ян донес до О'Мэлли почти в два раза больше ударов, но О'Мэлли не падал. Петр искал нокаут и будто немного зациклился на этой мысли. Американец пытался дожить до конца раунда, и это ему удалось.

В третьем раунде О'Мэлли донес до головы Петра летящее колено — у россиянина открылась сечка. Шон добавил хай-кик и жестко потряс Яна — нашему спортсмену пришлось переходить к борьбе. Рассечение, похоже, получилось глубоким: Петр измазал О'Мэлли своей кровью, пока пытался выйти на удушающий возле сетки. Поединок закончился в центре октагона, когда Петр колотил соперника в граунд-энд-паунде.

О'Мэлли перебил Петра по значимым ударам — 69 против 51. При этом Ян контролировал американца внизу больше пяти минут. Казалось, что победа Петра очевидна, но мнения судей разделились — 29:28, 28:29, 29:28 в пользу О'Мэлли!

Парень с 11-й строчки рейтинга победил первого номера. После этого поединка будет еще много разговоров о том, насколько справедливо это решение, но теперь О'Мэлли — претендент на титул в легчайшем весе. И это вряд ли можно изменить.