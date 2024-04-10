Алекс Перейра: «Прохазка техничнее Хилла»

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (9-2) уверен, что его прошлый соперник, экс-чемпион в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-4), гораздо техничнее его будущего оппонента, экс-чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-1).

«Я думаю, что Иржи более точен и искусен в своих ударах, в том, как он действует, в том, как он дерется. У Джамала будет немного больше преимущества в силе, что делает его опасным, потому что никто не хочет пропускать удары и падать. Но если говорить об уровне мастерства, то Иржи Прохазка превосходит Хилла», — сказал Перейра в интервью SHAK MMA.

Перейра и Хилл возглавят UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.