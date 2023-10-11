Алискеров рассказал, что ему не предлагали выйти на замену Косте в бою с Чимаевым на UFC 294

Российский боец Икрам Алискеров рассказал, что UFC не предлагал ему заменить Пауло Косту, если тот решит сняться с боя против Хамзата Чимаева на турнире UFC 294.

«Посмотрим, что предложат, если предложат. Подумаем позже. Зачем сейчас бежать впереди коня? Пока разговора об этом не было», — цитирует Алискерова MMA.Metaratings.ru .

Ранее Коста заявил, что ему наложили 10 швов, но он не собирается сниматься с боя с Чимаевым. Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой Косты и Чимаева под вопросом.