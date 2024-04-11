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Сегодня, 12:23

Царукян: «Гейджи нокаутирует Холлоуэя в первом раунде»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) на пресс-конференции дал прогнозы на бой между экс-чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем (24-7) и вторым номером рейтинга в легком дивизионе Джастином Гейджи (25-4), а также на бой между чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (9-2) и экс-чемпионом в полутяжелом весе Джамалом Хиллом (12-1).

— Могу я узнать ваше мнение о главном событии между Джамалом и Алексом и о поединке BMF между Джастином и Максом?

— Мне кажется, что Джастин нокаутирует Холлоуэя в первом раунде.

— А что насчет главного события между Алексом и Джамалом?

— Я не знаю, пятьдесят на пятьдесят. Но, если честно, я не смотрел их бои, потому что они не в моем дивизионе. Я просто посмотрел пару ярких моментов, и типа пятьдесят на пятьдесят. Я не очень хорошо их знаю.

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Арман Царукян
Джастин Гейджи
Макс Холлоуэй
UFC
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