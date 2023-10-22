Монсон об оскорблениях Макгрегора в адрес Махачева: «Конор смешон, пытается вернуться в новости»

Боец ММА Джефф Монсон отреагировал на оскорбления экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) в адрес действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1).

«Макгрегор не дрался уже несколько лет, на сегодняшний день он не является бойцом. Поэтому и пытается всячески привлечь к себе внимание через высказывания. Не надо воспринимать это всерьез. Раньше можно было, но тогда он был профессиональным бойцом, чемпионом. Сейчас люди думают, что Конор смешон, он пытается вернуться в новости. Все равно, что говорит Макгрегор», — сказал Монсон «СЭ».

Махачев нокаутом победил австралийца Алекса Волкановски в главном поединке турнира UFC 294 и во второй раз защитил титул чемпиона в легком весе.