Махачев — Волкановски: видеообзор турнира UFC 294

21 октября 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) прошел турнир UFC 294. В главном бою россиянин Ислам Махачев в первом раунде нокаутировал австралийца Алекса Волкановски и защитил титул чемпиона в легком весе.

В соглавном поединке вечера Хамзат Чимаев решением большинства судей победил Камару Усмана (Нигерия).

Видео лучших моментов турнира UFC 294 опубликовано на YouTube-канале UFC Eurasia.

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