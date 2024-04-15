Менеджер Царукяна: «После победы над Оливейрой нам предложили бой с Махачевым 1 июня»

Менеджер Армана Царукяна (22-3) Саят Абдрахманов рассказал, что спортсмену предложили подраться с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым (25-1) 1 июня на турнире UFC 302.

«Бой с Исламом 1 июня сначала предложили нам, это произошло сразу же после боя [с Оливейрой]. Смысла нет выходить на титульный бой с Исламом на коротком уведомлении, тем более что уже зафиксировали позицию претендента номер один. И было понимание, что Ислам с Порье подерутся 1 июня, потом с победителем будет драться Арман. Во время пресс-конференции Дане Уайту записку передали, потому что все решалось в моменте», — сказал Абдрахманов Вадиму Тихомирову.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Махачев подерется против третьего номера рейтинга в легком дивизионе Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.