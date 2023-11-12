Монсон считает, что в бою против Аспиналла у Павловича все пошло не по плану

Боец ММА Джефф Монсон высказался о поражении россиянина Сергея Павловича от англичанина Тома Аспиналлы на турнире UFC 295.

«Сергей вернется в топ, он сильный боец, настоящий воин. Против Аспиналла все пошло не по плану», — приводит слова Монсона ТАСС.

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой проходил в тяжелом весе и завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда. Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.