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Сегодня, 08:10

Дана Уайт: «Матеуш Гамрот будет страховать бой Махачева и Оливейры»

Давид Хачатрян
Матеуш Гамрот.
Фото Global Look Press
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Глава UFC Дана Уайт подтвердил на пресс-конференции, что шестой номер рейтинга в легком весе поляк Матеуш Гамрот (23-2) будет страховать бой действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1) и экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры (34-9).

— Матеуш Гамрот объявил, что он будет страховать бой Махачева и Оливейры в Абу-Даби. Это правда?

— Он об этом объявил? Как?

— В интервью в Польше.

— Да, это правда.

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.
Гамрот в прошлом бою победил Рафаэля Физиева (12-3) техническим нокаутом во втором раунде (Физиев травмировал ногу). Бой состоялся 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
Ислам Махачев
Матеуш Гамрот
Чарльз Оливейра
UFC
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