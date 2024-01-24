Том Аспиналл: «UFC предложили мне бой против Миочича на UFC 300, но Стипе отказался»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) заявил, что экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) отказался с ним драться 13 апреля на UFC 300.

«Хотите верьте, хотите нет, но я уважаю Джона Джонса и все, что он сделал. Очень впечатляет. Я желаю ему всего наилучшего в его восстановлении и возвращении в бой против Стипе Миочича, — написал Аспиналл в соцсети X. — К слову, о Стипе. С моим менеджером связались из UFC и спросили, не хочу ли я сразиться с ним 13 апреля. Я, конечно же, согласился. Чуть позже нам сообщили, что Стипе не хочет драться со мной, и заинтересован только в бое с Джоном. Я с этим смирился. Буду наслаждаться боем, который хочу увидеть я и все остальные фанаты. Легенда против легенды за титул чемпиона в тяжелом весе. Максимальное уважение, парни. Ура».

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.