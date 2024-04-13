Тюлюлин: «Думаю, Царукян нокаутирует Оливейру в первом раунде»

Боец UFC Денис Тюлюлин считает, что Арман Царукян будет фаворитом в поединке с Чарльзом Оливейрой. Бой пройдет 14 апреля на UFC 300.

«Я думаю, что Арман нокаутирует Оливейру в первом раунде. Это не то что изи катка, но просто бразилец идет вперед и не стесняется пропускать. Он готов и побороться, и показать красочный поединок. Он классный боец, но иногда попадает в ситуации, из которых тяжело вылезти. Причем он сам их создает. Это крутой шоу-боец, он понимает, что поединок можно провести более скучно, но старается показывать зрелище. В его идее, что чемпион должен драться именно так, есть смысл. Но мне кажется, Царукян сейчас почувствовал кровь, у него все получается. Ощущение, что Оливейра пропустит, и Царукян его забьет», — цитирует Тюлюлина «РБ Спорт».

В своей карьере 27-летний Царукян одержал 21 победу и потерпел 3 поражения. На счету 34-летнего Оливейры 34 победы и 9 поражений.